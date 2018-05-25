斷光光正好獨立？恐被國際認定台灣屬中華人民共和國

布吉納法索昨（ 24 ）日晚間宣布與我斷交，是蔡英文總統任內第 4 個斷交的邦交國。透過大數據分析，在關於斷交的討論串中，許多人提到中華民國、九二共識、維持現狀等詞，其中還包括「大勢所趨」這個關鍵字。網友們的反應則很兩極，有人認為「也好，省了一筆錢」，強調斷交不需要擔心；但也有人發出警訊，一旦失去所有邦交國，台灣將被國際認為屬於中華人民共和國。

台灣又失去一個邦交國，是蔡英文總統執政後，第 4 個與中華民國斷交的友邦，從 2016 年起，幾乎是一年斷交一個，包括聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加到昨日的布吉納法索。目前我邦交國僅剩 18 個，創下新低。

DailyView 網路溫度計透過大數據分析，關於斷交的討論串，許多提到「中華民國」、「九二共識」、「維持現狀」等詞，其中有一個「大勢所趨」的關鍵字，則是在台巴斷交時，中共人民日報海外版發表「與台灣斷交，巴拿馬絕不是最後一個」為題的評論，強調台灣的邦交國將逐漸回歸「一個中國」原則跟中國建交、台灣斷交，這是「大勢所趨，人心所向」，成為網友熱門的關注話題。



▲面對布吉納法索宣布與我斷交，網友的 8 大反應。（圖／DailyView網路溫度計提供）

面對斷交，國內網友的反應包括「凱子外交靠金錢維持沒有真感情」、「也好，省了一筆錢」、「台灣目前的邦交國都是喜憨國，沒經濟實力、沒科技，只會向我方討錢」，所以「斷交到底有啥好擔心的？」甚至有人說「斷光光」台灣就可以獨立了，幾乎都帶有嘲諷意味，認為「被斷交」或許不是一件壞事。

不過，另方面也有人理性分析，從國際局勢來看，中國大陸強勢砸錢利誘，等同於孤立台灣，恐怕會讓台灣於國際的處境越來越不妙，因為失去邦交國就等於失去承認台灣的人，恐怕只會被國際認為台灣屬於中華人民共和國。