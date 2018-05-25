足球／出征印度邀請賽　4名旅外球員搭檔企甲主力

中華男足總教練Gary White表示這次賽事對我們來說是非常具有挑戰性的，必須去面對不熟悉的對手，讓自己面對困難，跨出舒適圈，去年到今年七場比賽贏了六場，我們的信心高漲，這是很好的狀況，但為了讓球隊更上一層樓，必須被測試及接受挑戰，這次的對手都擁有真正世界級的水準。

Gary表示目前旅外球員部分正值賽季中，母隊不見得願意放人的情況下，仍要想辦法組織完整的中華隊。而臺灣企業甲級聯賽對於中華隊的助益是相當大的，大部分的中華隊選手都來各隊的頂尖選手，對他而言，目前聯賽的隊伍、訓練及比賽內容都發展得很專業，他了解各隊的特點、教練的哲學及隊伍的戰略，從各球隊中在挑選好的球員就能夠更快速於在整合中華隊。

為了備戰8月份亞運以及11月即將在主場舉行的東亞盃第二輪賽事，這次2018印度英雄盃國際邀請賽事，旅外選手有陳浩瑋、陳昭安、沈子貴、王建明，陳浩瑋表示有機會可以挑戰世界級球隊，就專注比賽，幫助球隊拿下好的成績；陳昭安表示很期待這次的英雄盃賽事，印度、紐西蘭及肯亞都是比我們好的球隊，但不管如何，我們會全力以赴爭取勝利，為了前進世界排名百名努力，另外U19的選手如吳彥澍、涂紹捷，以及U23的選手如程昊、趙明修、陳陞洧等。

2018印度英雄盃國際邀請賽中華男足23人名單：

潘文傑、王建明、陳庭揚、洪子貴、王睿、陳威全、衛懋庭、吳彥澍、李茂、陳浩瑋、沈子貴、陳陞洧、林昌倫、陳昭安、陳毅維、程昊、涂紹捷、邱育宏、陳慶烜、朱恩樂、趙明修、陳泓維、蔡碩哲