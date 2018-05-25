影／線報藥頭遭逮捕　警方循線將集團成員一網成擒

高雄市政府警察局刑警大隊偵查第八隊23分隊日前接獲檢舉，指稱有一名綽號「益仔」男子成立販毒集團，流竄於高雄市梓官區等地販賣毒品，警方接獲情資後嗣即組成專案小組展開偵查，並報請橋頭地方檢察署檢察官指揮，偵查期間發現藥頭「益仔」因毒品案通緝，於五月中旬遭查緝入監服刑，專案小組見機不可失，隨即檢齊相關卷證，針對其餘在逃販毒共犯，向臺灣橋頭地方法院聲請搜索票、拘票同步執行查緝。

經警方兵分多路，分持搜索票、拘票前往梓官區、阿蓮區、岡山區等地執行查緝，並於綽號「明仔」藥頭藏匿處執行搜索，強勢攻堅入屋，於該址三樓搜索查獲毒品海洛因、安非他命、殘渣袋、吸食器等物，執行過程中綽號「明仔」男子並反覆追問警方，在場友人會不會被波及等語，不斷替友人開脫，警方仍依法帶回二人偵辦，並持拘票拘提綽號「大頭」、「鬼仔」等藥頭及帶回藥腳多人到案，警方依違反毒品危害防制條例罪嫌，將嫌犯移送臺灣橋頭地方法院檢察署偵辦。



▲警方將三名嫌犯移送臺灣橋頭地方法院檢察署偵辦。（圖／高市警局提供）

高市刑大偵八隊隊長陳仁正呼籲，毒品危害甚鉅，販毒害人害己，切勿貪圖暴利而自毀前程，警方查緝毒品決心不變，惡徒切勿以身犯法。吸毒一時，危害一世，愛惜自已及家人，要勇敢向毒品說不。

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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。

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