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影音／行動科教館科學巡迴教育　員林國小推展科普

記者唐詠絮 / 彰化報導2018/05/25 15:46
▲行動科教館科學巡迴教育活動在員林國小揭開序幕。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.25）
▲行動科教館科學巡迴教育活動在員林國小揭開序幕。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.25）

彰化縣為落實科學教育向下扎根，今年度結合國立臺灣科學教育館推動「行動科教館科學巡迴教育活動」，舉辦2018彰化科學教育系列活動，以將近兩週的科學活動在縣內推展科普教育。


▲員林國小「擦出愛的火花」，像變魔術般利用9V電池及鋼絲絨球不到一秒鐘便能產生火光。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.25）

25日上午在員林國小活動中心展開創意且多元的科學園遊會，為期兩天的活動，除了33項科教館科學體驗實作攤位外，有全台首次由本縣各國中小所擺設的19攤創意機器人，讓現場參加的小小學童藉由實際操作，闖關體驗。


▲全台首度機器人亮相，最好玩行動科學在彰化。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.25）

國立臺灣科學教育館推廣組主任錢康偉表示，此次巡迴科展，引進科教館的戶外行動巡迴車及科學闖關等展示與體驗，為了讓南彰化區及彰化市東區地區的學生能就近參與，提升對科學的學習興趣。


▲全台首度機器人亮相，最好玩行動科學在彰化。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.25）

錢康偉期待透過活動的進行，能提供大城鄉及芳苑鄉共十所國小偏遠學校巡迴到校服務，使城鄉科學教育得以平衡發展，並期以此優質的科教活動，建構一座全民所有及全民所享的行動科學教育館。


▲行動科教館科學巡迴教育活動在員林國小揭開序幕，有好玩的闖關體驗園遊會活動。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.25）

縣府教育處課督吳炳連指出，在這兩天的科學園遊會後，即將登場的是28日開始至6月1日在二林高中，6月4日至6月8日在芬園國中舉辦，此二場定點參觀活動，精彩可期機會難得，歡迎本縣師生及社會大眾都能到場體驗國家級的科學教育活動。
▲行動科教館科學巡迴教育活動。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.25）

現場有連續闖10關成功的員林國小五年級學生，紛紛表示說，機器人闖關遊戲必須配合眼手專注，大成國小「氣球終結站」，在mBot機器人前端安裝針，尾端安裝氣球，最具挑戰。


▲連續闖10關成功的員林國小五年級學生，直呼真是太好玩又有趣。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.25）

至於秀水國中「遙控自走車」利用平板操控智能小車，還必須掃描QRcode啟動！而員林國小「擦出愛的火花」，像變魔術般利用9V電池及鋼絲絨球不到一秒鐘便能產生火光，最神奇；最好玩的就屬行動科教館科「龍洗」這一攤位，利用雙手與龍洗摩擦力使其產生振動濺起水花，最新奇。

關鍵字彰化縣機器人科學行動科教館
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