獨／媽媽瞞「啃老孩」買嘉義太保套房　房仲寄信求割愛害投資曝光

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第二類謄本有住址 一招保護個資不外洩
事實上，地籍謄本有三種，任何人都可以向地政事務所申請「第二類謄本」，上面會揭露所有人的姓氏、部分身分證字號或統一編號以及住址。台北市地政局提醒，第二類謄本，雖保留完整住址資料，但民眾如有疑慮，可以於任一地政事務所，提出隱匿部分住址資料的申請，或使用自然人憑證，於內政部地政司地政線上申辦系統提出申請。這項申請不需繳納任何費用。
《NOWnews今日新聞》記者致電寄出求割愛開發信的陳姓房仲，他認了嘉義太保房市供不應求，因而寄信開發房源，隨即低調說自己人在國外，不便多說。記者依信中揭露地址查詢實價登錄，該物件為屋齡近20年的5層樓小套房，正樓上7.35坪套房今年3月以110萬元售出，單價約15萬元，屋主持有滿5年又1個月，入手價為58萬、單價約8.3萬元，帳面賺進52萬，房價漲幅將近90%，十分驚人。
台灣房屋嘉義博東加盟店店東李俊逸告訴《NOWnews今日新聞》說，台積電、華泰名品城進駐早在市場發酵，加上太保有嘉科、高鐵開發利多，如今加上黃仁勳來台演講又釋出利多，今年4月、台積電宣布進駐隔月，未來市地重劃商業區的農地實登1坪12.5萬元，最新更是出現1坪18萬高價。
李俊逸分析，重劃農地一般配回約46~48%，因此開發成本就要兩倍，1坪接近40萬元，價格驚人。他進一步說明，重劃農地在禁止轉讓前交易，都不用繳房地合一稅，因此年初到現在已經出現一波拋售潮，多是投資公司在去年、甚至前年以單價3~4萬元購入，開價10萬以上，因預期大廠進駐，大家都在搶土地，不過觀察發現，買家已從投資方轉向開發方。
至於住宅房市，李俊逸指出，目前市況確實是「屋主狠開價，買家很敢買」，主要買家多以外地客為主，不少是台積電工程師與產業鏈廠商提前卡位，以其購屋實力，即使價漲力道強，買單機率仍高，也讓賣家更有獲利出場的空間。
嘉義太保最新實登單價已站上3字頭 預售透天成交總價破豪宅稅門檻
《NOWnews今日新聞》記者實際查詢實價登錄，今年1到5月，嘉義太保市扣除一樓店面的住宅，最高成交單價已經站上3字頭，為後潭「桂林園NO6而立」3樓戶，21坪總價730萬，換算1坪34.5萬元最高。總價部分，則是屋齡7年的「遠雄國寶」今年4月13樓戶成交價1630萬最高，物件總坪數64坪，換算單價約25.4萬元。
至於預售屋部分，今年前5月太保市扣除一樓店面的預售公寓華廈與大樓交易，成交單價以「美銓新宿」的1坪27.7萬元最高。今年4月，太保預售透天厝已出現總價超過2000萬交易，為「世興大悅 第三期」4層樓、總坪數56.33坪，成交總價為2020萬元，已經超過2000萬的豪宅稅門檻。