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獨／媽媽瞞「啃老孩」買嘉義太保套房　房仲寄信求割愛害投資曝光

▲台積電今年3月中證實將在嘉義太保科學園區設廠，當地房價蠢動，房仲廣寄「開發信」求屋主割愛。（圖／台灣房屋提供）
▲台積電今年3月中證實將在嘉義太保科學園區設廠，當地房價蠢動，房仲廣寄「開發信」求屋主割愛。（圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

「房價守護者」台積電（2330）今年3月中旬正式拍板，確認將在嘉義科學園區，設2座CoWoS先進封裝廠，第一座預計2028年量產。台積電抵嘉讓太保房市陷入瘋狂，台中一名媽媽化身「太保勇士」，秘密買了幾間套房投資，未料卻因房仲手寫求割愛信，讓投資太保套房事件曝光。《NOWnews今日新聞》聯繫上寄信的房仲，他坦承太保房市太夯，實在是供不應求。

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原PO在臉書「爆料公社二社」社團發文，表示家住台中的朋友最近在嘉義太保買套房投資，瞞著沒讓啃老的孩子們知道，未料近日收到嘉義房仲來信，寫著「有客戶在詢問您位於嘉義太保頂港子墘的房子，不知您是否願意割愛」，強調「近半年透過來電，已協助40位以上屋主，順利售出滿意的價格」，兒女開信撞破媽媽祕密置產，質問她「為什麼在嘉義投資都沒有說」，令媽媽質疑房仲為何會有其個資。

▲房仲寄來「急尋房屋」懇請割愛的信件，讓台中媽媽秘密投資嘉義太保套房一事意外曝光。（圖／台灣房屋提供）
▲房仲寄來「急尋房屋」懇請割愛的信件，讓台中媽媽秘密投資嘉義太保套房一事意外曝光。（圖／翻攝爆料公社二社）
第二類謄本有住址　一招保護個資不外洩

事實上，地籍謄本有三種，任何人都可以向地政事務所申請「第二類謄本」，上面會揭露所有人的姓氏、部分身分證字號或統一編號以及住址。台北市地政局提醒，第二類謄本，雖保留完整住址資料，但民眾如有疑慮，可以於任一地政事務所，提出隱匿部分住址資料的申請，或使用自然人憑證，於內政部地政司地政線上申辦系統提出申請。這項申請不需繳納任何費用

▲地籍謄本有三種，申請資格與揭露資訊都不同。（圖／台北市地政局提供）
▲地籍謄本有三種，申請資格與揭露資訊都不同。（圖／台北市地政局提供）
《NOWnews今日新聞》記者致電寄出求割愛開發信的陳姓房仲，他認了嘉義太保房市供不應求，因而寄信開發房源，隨即低調說自己人在國外，不便多說。記者依信中揭露地址查詢實價登錄，該物件為屋齡近20年的5層樓小套房，正樓上7.35坪套房今年3月以110萬元售出，單價約15萬元，屋主持有滿5年又1個月，入手價為58萬、單價約8.3萬元，帳面賺進52萬，房價漲幅將近90%，十分驚人。

台灣房屋嘉義博東加盟店店東李俊逸告訴《NOWnews今日新聞》說，台積電、華泰名品城進駐早在市場發酵，加上太保有嘉科、高鐵開發利多，如今加上黃仁勳來台演講又釋出利多，今年4月、台積電宣布進駐隔月，未來市地重劃商業區的農地實登1坪12.5萬元，最新更是出現1坪18萬高價。

李俊逸分析，重劃農地一般配回約46~48%，因此開發成本就要兩倍，1坪接近40萬元，價格驚人。他進一步說明，重劃農地在禁止轉讓前交易，都不用繳房地合一稅，因此年初到現在已經出現一波拋售潮，多是投資公司在去年、甚至前年以單價3~4萬元購入，開價10萬以上，因預期大廠進駐，大家都在搶土地，不過觀察發現，買家已從投資方轉向開發方。

至於住宅房市，李俊逸指出，目前市況確實是「屋主狠開價，買家很敢買」，主要買家多以外地客為主，不少是台積電工程師與產業鏈廠商提前卡位，以其購屋實力，即使價漲力道強，買單機率仍高，也讓賣家更有獲利出場的空間。

▲嘉義人口負成長，購屋族卻越來越年輕，太保市40歲以下購屋族占比逾一半。（圖／台灣房屋提供）
▲嘉義人口負成長，購屋族卻越來越年輕，太保市40歲以下購屋族占比逾一半。（圖／台灣房屋提供）
嘉義太保最新實登單價已站上3字頭　預售透天成交總價破豪宅稅門檻

《NOWnews今日新聞》記者實際查詢實價登錄，今年1到5月，嘉義太保市扣除一樓店面的住宅，最高成交單價已經站上3字頭，為後潭「桂林園NO6而立」3樓戶，21坪總價730萬，換算1坪34.5萬元最高。總價部分，則是屋齡7年的「遠雄國寶」今年4月13樓戶成交價1630萬最高，物件總坪數64坪，換算單價約25.4萬元。

至於預售屋部分，今年前5月太保市扣除一樓店面的預售公寓華廈與大樓交易，成交單價以「美銓新宿」的1坪27.7萬元最高。今年4月，太保預售透天厝已出現總價超過2000萬交易，為「世興大悅 第三期」4層樓、總坪數56.33坪，成交總價為2020萬元，已經超過2000萬的豪宅稅門檻。
 

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