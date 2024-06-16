12星座一周運勢／水瓶座狀況好、有賺大錢機會　牡羊座小心怪桃花

🟡牡羊座
本周運勢重點，感情。
這周有閃戀、一見鍾情的機會，但是小心別被嚇到。工作上突如其來的合作、案子要特別注意；感情上有怪桃花。
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本周運勢重點，感情、工作。
這周工作方面看似很有機會的要特別當心有意外。工作上小心有意外；感情上對方的熱情消退，你可能不是他的菜。
🟡雙子座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周感情方面小心你的對象腳踏兩條船，對你來說打擊不小。工作上小心有狀況讓你很受傷；感情上注意三角戀。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周工作方面對方終於被你說動、說服、配合你而順利進行。工作上順利無意外；感情上如果你的對象偏冷，會有機會有進展的。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作、日常。
這周工作方面小心給周遭的人感受不佳，而沒有合作的機會。工作上還要熬一陣子；感情上目前沒有約會對象。
🟡處女座
本周運勢重點，工作、日常。
這周若是前陣子狀態不佳會有好轉的，事情又重新回到你的掌控中。工作上運勢不錯；感情上有對象，很有希望有發展。
🟡天秤座
本周運勢重點，工作、日常。
這周事情才剛開始，速度緩慢，而且你會不太滿意。工作上不甚滿意的狀態；感情上目前的桃花你都不是太喜歡。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周有機會、有桃花，但是會觸碰到你的原則。工作上有合作的機會，但可能不符合你的原則；感情上有桃花，是你可能會拒絕的類型。
🟡射手座
本周運勢重點，日常。
這周容易讓周遭的人不爽，你也很難討好對方。工作上有難處，也有好的部分；感情上有三角戀，可能是原本的對象出了問題。
🟡摩羯座
本周運勢重點，日常。
這周會有一種沒什麼辦法的感覺，其他部分還不錯。工作上有點束手無策；感情上小心劈腿的問題。
🟡水瓶座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周事情容易成交，有簽約、大錢的機會。工作上狀況很好；感情上雙方的緣份很足夠，確定關係的速度很快。
🟡雙魚座
本周運勢重點，日常。
這周容易乏人問津，工作方面小心業績不佳。工作上狀態不好；感情上小心沒有桃花。
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