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▲TVBS指控，沈伯洋陣營原先發文稱「因應TVBS要求」關閉彈幕，引發網友攻擊，之後才刪留言，並在留言區補充主辦單位為TVBS及三立。（圖／翻攝自沈伯洋threads）

台北市長候選人蔣萬安、沈伯洋今（31）日中午12時至下午2時，參加由TVBS與三立電視共同舉辦的電視辯論會，未料會前卻因轉播授權及「彈幕功能」爆發爭議。TVBS在辯論會結束後發布聲明，指沈伯洋陣營事前宣布，因應TVBS要求取消彈幕及彩蛋功能，引發大批網友湧入攻擊，然而反對彈幕其實是兩家主辦電視台的共同決定，痛批沈陣營的說法嚴重偏離事實，更強調：「我們不偏袒任一陣營，但也不接受任一陣營的抹黑。」TVBS表示，辯論會前一天下午得知，沈伯洋陣營已在官網公告，將全程轉播電視辯論會，並開啟「即時闢謠」及「彈幕系統」功能。TVBS與三立電視隨即和沈伯洋陣營溝通，說明辯論會節目屬兩家主辦電視台的著作，沈陣營身為被授權人，必須遵守授權約定及著作權法。依照相關規定，沈伯洋陣營使用授權節目時，不得割裂或遮蔽部分影像、文字，也不能去除或抽換聲音。因此，兩家電視台同時向沈陣營說明，若直播時違反規定，最嚴重可能立即終止授權並切斷訊號。不過，沈伯洋陣營昨（30）日傍晚在社群平台發文表示：「因應主辦單位TVBS要求，彈幕及彩蛋功能將於10／31 11：55關閉，抱歉了QQ。」相關內容曝光後，引發大批不清楚協商經過的網友湧入TVBS社群平台攻擊。TVBS指出，沈伯洋陣營的貼文完全未提到另一主辦單位三立電視，容易使外界誤以為辯論會僅由TVBS單方面主辦，也讓網友誤解取消彈幕是TVBS獨自做出的決定，但事實上，反對彈幕是TVBS與三立電視兩家主辦單位的共識。TVBS獲悉後向沈伯洋陣營提出強烈抗議，對方則回應，彈幕及彩蛋原本就是既定規劃，臨時取消必須向網友說明，因此才會發布相關訊息。TVBS表示，昨晚已向沈伯洋陣營多位人士表達抗議，並質問：「辯論會明明是TVBS和三立一起合辦，反對彈幕也是兩個主辦單位的共識，怎麼沈委員只講我們？」同時重申，身為主辦單位，只希望公平、公正地完成辯論會，不會偏袒任何一方，也不接受任何陣營抹黑。直到今日凌晨，沈伯洋陣營僅從原本的社群貼文中刪除「TVBS」四字，重新留言寫下「因應主辦單位要求，彈幕及彩蛋功能將於10／31 11：55關閉，抱歉了QQ」之後才補充：「主辦單位：TVBS及三立，請大家理性討論～」進一步說明辯論會由兩家電視台共同主辦。不過TVBS認為，僅在留言區補充主辦單位，仍不足以向先前受到誤導的網友完整還原協商經過。TVBS解釋，原本可在辯論會舉行前發布聲明，但考量籌辦過程不易，也希望維持公平中立並尊重共同主辦的三立電視，因此選擇暫時不對外回應，承受網友從昨晚至今日上午的攻擊及謾罵。隨著辯論會圓滿結束，TVBS認為不能再讓相關事實受到扭曲，因此公開雙方溝通經過，盼外界了解取消彈幕並非TVBS單方面要求，而是兩家主辦電視台依轉播授權規範共同做出的決定。