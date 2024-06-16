房市／新北最夯路段！新莊思源路「申貸223件」 信義房屋曝主因

信義房屋幸福捷運店專員鄧和寬表示，若以思源路為界，思源路右側為頭前重劃區，思源路左側為副都心重劃區與新莊的舊商圈，而思源路連接重劃區的範圍，又以頭前重劃區連接的範圍最大，因為鄰近2個重劃區，因此移轉量也較大。
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而若是開車通勤的族群，從新莊到板橋距離不遠，也有內湖科學園區的上班族選擇在此購屋，開車約3-40分鐘，相較於內湖、南港、大直的房價，以交通換取空間大一點、屋齡新一點的物件。
鄧和寬表示，而頭前重劃區9成為純住宅區，公園密度較高，居住環境單純，副都心重劃區則是2成住宅區、7成商業區，兩區都舊商圈的距離都很近，端看個人喜歡熱鬧或簡單的居住環境。
鄧和寬表示，今年以來的房市熱度很高，因為新青安貸款政策的推動，加上尤其區域中的2-3房物件相對稀少，早期建商規劃都以3-4房居多，在供給少的狀況下，買方多次沒有買到房屋的狀況下，對於行情的認知會跟上，評估速度也會加快。
區域房屋坪數25-35坪的2房產品，單價行情為60-65萬，小兩房的總價為1900-2100萬、標準兩房總價約2100-2300萬，而房屋坪數40-50坪的三房產品，單價則是58-63萬，總價2600-2800萬。