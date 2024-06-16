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房市／新北最夯路段！新莊思源路「申貸223件」 信義房屋曝主因

▲新莊思源路有捷運站並鄰近2大重劃區，為去年第四季熱門申貸路段。（圖／信義房屋提供）
▲新莊思源路有捷運站並鄰近2大重劃區，為去年第四季熱門申貸路段。（圖／信義房屋提供）

家庭消費中心／綜合報導

金融聯徵中心公布房貸統計分析，去年第四季新北市路段件數最多的路段為新莊的思源路223件，信義房屋專家表示，該路段為鄰近新莊頭前與副都心重劃區的主要幹道，不僅區域內屋齡較新，又鄰近舊商圈生活機能完善，也有雙捷運線，許多購屋族比較過雙北的重劃區後，會選擇到此購屋，這也是思源路為申貸熱門路段的首要關鍵。
 
信義房屋幸福捷運店專員鄧和寬表示，若以思源路為界，思源路右側為頭前重劃區，思源路左側為副都心重劃區與新莊的舊商圈，而思源路連接重劃區的範圍，又以頭前重劃區連接的範圍最大，因為鄰近2個重劃區，因此移轉量也較大。

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鄧和寬分析，會選擇到思源路這一帶購屋的族群大多是看過雙北各個重劃區，因為其他重劃區大多離捷運站較遠、地理位置也較偏、甚至有些重劃區離舊商圈遠，生活機能也尚未發展完全，而新莊的兩個重劃區都離捷運近，有環狀線與機場捷運線，也鄰近舊商圈，因此食衣住行購買生活用品都很方便。

而若是開車通勤的族群，從新莊到板橋距離不遠，也有內湖科學園區的上班族選擇在此購屋，開車約3-40分鐘，相較於內湖、南港、大直的房價，以交通換取空間大一點、屋齡新一點的物件。

鄧和寬表示，而頭前重劃區9成為純住宅區，公園密度較高，居住環境單純，副都心重劃區則是2成住宅區、7成商業區，兩區都舊商圈的距離都很近，端看個人喜歡熱鬧或簡單的居住環境。

鄧和寬表示，今年以來的房市熱度很高，因為新青安貸款政策的推動，加上尤其區域中的2-3房物件相對稀少，早期建商規劃都以3-4房居多，在供給少的狀況下，買方多次沒有買到房屋的狀況下，對於行情的認知會跟上，評估速度也會加快。

區域房屋坪數25-35坪的2房產品，單價行情為60-65萬，小兩房的總價為1900-2100萬、標準兩房總價約2100-2300萬，而房屋坪數40-50坪的三房產品，單價則是58-63萬，總價2600-2800萬。
 

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