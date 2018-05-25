強颱攪局器材泡水　蘭嶼民眾捐物資救濟這部國片

新片《只有大海知道》，雖將蘭嶼山海風光盡收眼底，其實拍攝時卻遭逢台灣40年來最大超級強烈颱風攪局，強風不僅吹得樹倒屋搖，最慘的是強颱過後蘭嶼全面封島，拍攝場景全毀不說，劇組更陷入斷糧危機。

《只有大海知道》是崔永徽導演的首部劇情長片，她不但在電影開拍前，以4年時間深植當地文化，自費舉辦戲劇營、工作坊，還協助他們舉行達悟族語歌謠比賽，與居民建立深厚情誼。該片2年前開拍時，才拍攝3天便遇上40年來最可怕、17級的超級強烈颱風尼伯特，颶風颳得即使鋼筋水泥建築都感到搖晃，島上兩千戶人家更遭逢全面大停電。最糟糕的是，劇組剛搭建好的拍攝場景，連屋頂都被吹得不翼而飛，屋內一片狼藉、器材泡水，使電影一度陷入停拍。