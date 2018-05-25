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娛樂

強颱攪局器材泡水　蘭嶼民眾捐物資救濟這部國片

記者翁新涵╱台北報導2018/05/25 23:23
▲強颱攪局蘭嶼封島，《只有大海知道》斷糧危機靠民眾解困。（圖／海鵬，2018.05.25）
▲強颱攪局蘭嶼封島，《只有大海知道》斷糧危機靠民眾解困。（圖／海鵬，2018.05.25）

新片《只有大海知道》，雖將蘭嶼山海風光盡收眼底，其實拍攝時卻遭逢台灣40年來最大超級強烈颱風攪局，強風不僅吹得樹倒屋搖，最慘的是強颱過後蘭嶼全面封島，拍攝場景全毀不說，劇組更陷入斷糧危機。

《只有大海知道》是崔永徽導演的首部劇情長片，她不但在電影開拍前，以4年時間深植當地文化，自費舉辦戲劇營、工作坊，還協助他們舉行達悟族語歌謠比賽，與居民建立深厚情誼。該片2年前開拍時，才拍攝3天便遇上40年來最可怕、17級的超級強烈颱風尼伯特，颶風颳得即使鋼筋水泥建築都感到搖晃，島上兩千戶人家更遭逢全面大停電。最糟糕的是，劇組剛搭建好的拍攝場景，連屋頂都被吹得不翼而飛，屋內一片狼藉、器材泡水，使電影一度陷入停拍。

更糟的是，強颱過境之後，蘭嶼竟封島一週，蘭嶼台東交通全面中斷，民生物資出現短缺現象，劇組更陷入斷糧危機。讓人超感動的是，這時民眾竟回家翻箱倒櫃、自發捐出存糧飲水，協助劇組度過難關，雙方患難真情溢於言表。居民的鼎力相助，也讓《只有大海知道》在颱風過後得以繼續拍攝，當地居民有人幫忙借道具、喬場地，有人則義務當起臨演，讓崔永徽相當感動。


▲《只有大海知道》講述達悟族小孩，從排斥穿丁字褲到後來認同自己文化的故事。（圖／海鵬，2018.05.25）

《只有大海知道》改編自轟動一時的「顏子矞老師和小飛魚文化展演隊」真實故事，講述一位老師幫助達悟族孩子們，從原本排斥穿丁字褲登台演出，到後來認同自己文化的動人故事。

關鍵字只有大海知道崔永徽蘭嶼
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