縣長勘元長道路及排水　縣民安全為首要考量

雲林縣長李進勇為充實縣內基礎建設、維護鄉親居住及農業生產安全，25日下午率同水利處長許宏博、水利會相官人員及地政處長蘇瑞元會勘元長鄉北內寮小排2-1護岸改善工程及新生農地重劃區東西42路改善工程，承諾將以縣民安全為首要考量，盡速進行改善，縣議員陳俊龍、鄉長李泗濱、在地里長村民等也到場關心。

李進勇表示，北內寮小排2-1護岸改善工程案，現況為漿砌石護岸，破損嚴重且高度不足，每逢颱風或豪雨即造成積淹水，位處仁德國小及村落旁，居民出入頻繁，有改善的迫切性。該護岸目前維護管理單位為水利會，縣府將盡速補助給水利會約400萬元，進行327公尺護岸工程施作，以維護周邊農作及住家生命財產安全。