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縣長勘元長道路及排水　縣民安全為首要考量

記者蘇榮泉／雲林報導2018/05/26 06:13
▲地政處長蘇瑞元、水利會相官人員簡報說明北內寮小排2-1護岸改善工程案。（圖／記者 蘇榮泉攝，2018.05.25）
▲地政處長蘇瑞元、水利會相官人員簡報說明北內寮小排2-1護岸改善工程案。（圖／記者 蘇榮泉攝，2018.05.25）

雲林縣長李進勇為充實縣內基礎建設、維護鄉親居住及農業生產安全，25日下午率同水利處長許宏博、水利會相官人員及地政處長蘇瑞元會勘元長鄉北內寮小排2-1護岸改善工程及新生農地重劃區東西42路改善工程，承諾將以縣民安全為首要考量，盡速進行改善，縣議員陳俊龍、鄉長李泗濱、在地里長村民等也到場關心。

李進勇表示，北內寮小排2-1護岸改善工程案，現況為漿砌石護岸，破損嚴重且高度不足，每逢颱風或豪雨即造成積淹水，位處仁德國小及村落旁，居民出入頻繁，有改善的迫切性。該護岸目前維護管理單位為水利會，縣府將盡速補助給水利會約400萬元，進行327公尺護岸工程施作，以維護周邊農作及住家生命財產安全。


▲北內寮小排2-1護岸為漿砌石護岸，破損嚴重且高度不足，有立即改善的迫切性。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.05.25）

李進勇也前往視察新生農地重劃區東西42路改善問題，該農路年久失修，路面龜裂老化嚴重，多處坑洞，行車安全堪慮，預計改善路段長約1300公尺，寬5.2公尺，所需經費約新台幣440萬元，以守護鄉親安全。 


▲縣長李進勇聽取縣議員陳俊龍、鄉長李泗濱及在地里長村民等意見。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.05.25）

關鍵字李進勇基礎建設改善工程縣民安全
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