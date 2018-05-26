冤死女童回來了？網友拍到「詭異白影」　哀怨站家門外

彰化縣田尾鄉一名年僅 5 歲的林姓女童，遭到照顧她的楊姓姨丈虐打，22 日被緊急送往醫院救治，醫生發現，女童不僅頭部遭鈍器重擊，肛門也有裂傷，懷疑遭人凌虐性侵，經搶救後仍宣告不治，事件曝光後，隨即引發外界關注。 24 日晚間，有網友在楊姓姨丈的住家外意外拍到「詭異白影」，疑似是冤死女童回來了。

綜合媒體報導， 5 歲林姓女童家庭破碎，一年多前轉交由年僅 24 歲的楊姓姨丈收養，豈料遭其虐待致死。女童生前淒慘遭遇，民眾聽聞不禁鼻酸，撻伐聲浪四起，超過 200 名憤怒民眾包圍當地派出所，有人甚至闖進楊男住處砸屋、灑冥紙洩憤，不敢相信女童家人竟如此狠心，親手害死一條來不及長大的寶貴性命。