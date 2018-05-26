GDPR上路 顧立雄：6銀行需設個資保護長

（中央社記者王朝鈺基隆市26日電）歐盟通用資料保護規則（GDPR）25日生效，金管會主委顧立雄今天說，台灣有6家銀行在歐洲當地設有據點，金管會已要求各銀行審慎因應，採取適當保護措施，並設個資保護長。

金融監督管理委員會主委顧立雄上午出席在基隆舉辦的「金融愛心公益嘉年華」時受訪表示，GDPR指如果有蒐集到歐洲居民個資的企業就要受到GDPR的規範，即使沒有在歐洲設據點的金融業，也可能會蒐集到歐盟居民的個資，金管會已要求各銀行審慎因應，採行適當保護措施，並取得跨境傳輸許可。

他說，台灣有6家銀行在歐洲當地設有據點，都要提出GDPR相關保護措施，並找外部顧問諮詢調整內部控制設施，且要設個資保護長，讓歐盟所屬當地國認證，適合做跨境傳輸，透過金管會要求，銀行應該都已經做好相應準備。