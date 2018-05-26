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中市空品測站全數亮綠燈　優於北部

記者柳榮俊／台中報導2018/05/26 16:48
▲今(26)日下午台中各空品測站也全數亮起綠燈（圖／資料照片 , 2018.5.26)
▲今(26)日下午台中各空品測站也全數亮起綠燈（圖／資料照片 , 2018.5.26)

台中改善空品有成效。根據行政院環保署空品測站顯示，台中市過去三週PM2.5平均值降至18微克，較北部多個縣市均達20微克以上佳，今(26)日14時台中各空品測站也全數亮起綠燈，空品持續良好。環保局表示，市府將持續努力不鬆懈，推動各項空汙治理策略，包括第三次電力業加嚴排放標準制定、補助汰換燃氣鍋爐、建置電動公車等措施，讓台中空品持續提升。

環保局指出，市府針對轄內固定、移動、逸散等汙染源管制全力以赴，在固定汙染源方面，推動燃油鍋爐改用燃氣降低排放；移動汙染源也提供補助，鼓勵汰換老舊二行程機車及柴油車，減少通勤及運輸過程中所產生的汙染；對於環保祭祀也推出四少一功德政策，餐飲油煙及營建工地汙染也跨局處共同維護，空氣品質持續改善。

觀察全台各縣市過去三週(5月1日至23日)PM2.5平均值比較，台中PM2.5平均值降至18微克，而過去被視為空品較良好的北部地區，包括新竹縣、桃園市、台北市、新北市等縣市，PM2.5平均值均達20微克以上，顯示台中空品已有改善。

另根據環保署空品監測站顯示，今年台中第1季PM2.5季平均值22.8微克，相較去年同期25.6微克大幅改善，減少約2.8微克，減幅達10.9%，表現亮眼，是歷年同期最佳。而單就今日而言，中午14時台中16個空品測站也全數亮起綠燈，空氣品質良好，且優於北部地區。

環保局長白智榮表示，改善空汙是長期的工作，須要綜合面向全面考量，台中市的空氣品質目前距離國家空氣品質標準15微克還有關鍵5微克，今年將訂定電力業第三次加嚴標準，並持續補助燃油鍋爐工廠汰換成燃氣鍋爐，從源頭改善工廠汙染排放；同時，也將新增電動公車達到150輛，餐飲業油煙列管家數倍增至2000家，全力推動各項空汙防制策略，讓空品持續提升。

關鍵字空品pm2.5二行程機車
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