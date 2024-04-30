TWICE志效新預吿「神似8年前子瑜道歉片」！粉絲傻爆眼：二度傷害

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隨後志效就開始笑場，正式宣佈自己加入綜藝節目「房客（세입자）」主持班底，雖然大概知道節目組想要的反差效果，但是該片段志效的穿著、背景甚至是講話的氛圍，只要有在追韓娛的人，一看就會聯想到2016年，同團成員子瑜因為國籍問題道歉的影片。
不少粉絲看了之後，非常的不滿，也有許多台灣粉絲直接到影片底下留言「JYP到底在搞什麼？不懂尊重就把子瑜還給我們」、「如果不懂尊重台灣人，你們公司不配擁有周子瑜」、「你能想像當時子瑜發生事件時，甚至還未成年，這種事能開玩笑嗎？」、「可不可以對子瑜有一點尊重？ 別人不知道，難道志效隊長不知道嗎？」、「最扯的是志效吧....她身為隊長怎麼會做這種事」、「一夜棄坑，真的氣到不行」。
隨著雪球越滾越大，目前「房客（세입자）」節目方已經編輯影片，將志效該片段剪輯下架，目前看到的預告片新版已經沒有該段跟子瑜道歉片相似的地方，而經紀公司JYP也尚未有最新回應。
節目無辜舉國旗被檢舉台獨！子瑜道歉還未成年
2015年時，子瑜在韓國節目當中，舉著節目組準備的中華民國國旗，表示自己來自台灣，結果遭到藝人黃安在微博上批評，稱子瑜是台獨分子，要求公開聲明她是中國人，結果引起中國大陸粉絲不滿，導致JYP公司在中國大陸演出開始受到影響。
後來2016年1月15日，JYP娛樂發表子瑜道歉聲明及影片，子瑜被要求在影片中道歉，開頭子瑜就也先深深一鞠躬，身穿黑衣，背景是灰牆，並且開始向大眾道歉，當時候的子瑜年僅16歲，不管在粉絲還是在子瑜心中，都是非常的痛心的一段記憶，沒想到如今這件事情卻意外被經紀公司「當作效果」來宣傳，令海內外粉絲難以接受。
📍周子瑜（24歲）
經歷：2012年至2015年擔任練習生
2015年參加《SIXTEEN》生存實境節目成為TWICE成員至今
國籍：台灣人
📍朴志效（27歲）
經歷：8歲時由JYP簽為練習生
2015年參加《SIXTEEN》生存實境節目成為TWICE成員至今
歌唱實力驚人是團內隊長
去年推出迷你專輯《ZONE》Solo出道
國籍：韓國人