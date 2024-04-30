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TWICE志效新預吿「神似8年前子瑜道歉片」！粉絲傻爆眼：二度傷害

▲南韓女團TWICE在全球擁有高人氣，隊長志效因為高超的歌唱技巧，也頗受歡迎。（圖/志效IG）
▲南韓女團TWICE在全球擁有高人氣，隊長志效因為高超的歌唱技巧，也頗受歡迎。（圖/志效IG）

記者張嘉哲/綜合報導

南韓女團TWICE在全球擁有高人氣，許多歌曲傳唱度都非常高，至今熱度還是非常高。然而隊長志效近日也跨界加入主持界，成為網路綜藝節目「房客（세입자）」擔任主持班底，沒想到節目方29日公開的預告片當中，志效某片段卻跟2016年子瑜的道歉影片畫面神似，讓不少粉絲感到非常不滿，憤而出征經紀公司以及節目方，直言：「如果不懂尊重，你們公司不配擁有周子瑜」。

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在日前節目方公布的預告當中，志效先是出現在一片灰牆前面鞠躬，接著說「大家好，我是志效，因為有些話想跟大家說，所以才站到攝影機前面來。其實這段時間一直都想要宣布，但沒能做到，我身為藝人、偶像、TWICE的隊長，這段時間真的忍得很辛苦，但我也是人，現在好像已經到極限了。」

▲TWICE隊長志效近日加入綜藝節目主持班底，沒想到節目方宣傳預告片，卻出現雷同8年前子瑜道歉的片段。（圖/X@JYPTWICE）
▲TWICE隊長志效近日加入綜藝節目主持班底，沒想到節目方宣傳預告片，卻出現雷同8年前子瑜道歉的片段。（圖/X@JYPTWICE）
隨後志效就開始笑場，正式宣佈自己加入綜藝節目「房客（세입자）」主持班底，雖然大概知道節目組想要的反差效果，但是該片段志效的穿著、背景甚至是講話的氛圍，只要有在追韓娛的人，一看就會聯想到2016年，同團成員子瑜因為國籍問題道歉的影片。

不少粉絲看了之後，非常的不滿，也有許多台灣粉絲直接到影片底下留言「JYP到底在搞什麼？不懂尊重就把子瑜還給我們」、「如果不懂尊重台灣人，你們公司不配擁有周子瑜」、「你能想像當時子瑜發生事件時，甚至還未成年，這種事能開玩笑嗎？」、「可不可以對子瑜有一點尊重？ 別人不知道，難道志效隊長不知道嗎？」、「最扯的是志效吧....她身為隊長怎麼會做這種事」、「一夜棄坑，真的氣到不行」。

隨著雪球越滾越大，目前「房客（세입자）」節目方已經編輯影片，將志效該片段剪輯下架，目前看到的預告片新版已經沒有該段跟子瑜道歉片相似的地方，而經紀公司JYP也尚未有最新回應。

▲台灣粉絲氣到圍剿經紀公司以及節目製作單位，憤而留言請尊重台灣人、請尊重子瑜。（圖/YT＠ootb）
▲台灣粉絲氣到圍剿經紀公司以及節目製作單位，憤而留言請尊重台灣人、請尊重子瑜。（圖/YT＠ootb）
節目無辜舉國旗被檢舉台獨！子瑜道歉還未成年

2015年時，子瑜在韓國節目當中，舉著節目組準備的中華民國國旗，表示自己來自台灣，結果遭到藝人黃安在微博上批評，稱子瑜是台獨分子，要求公開聲明她是中國人，結果引起中國大陸粉絲不滿，導致JYP公司在中國大陸演出開始受到影響。

後來2016年1月15日，JYP娛樂發表子瑜道歉聲明及影片，子瑜被要求在影片中道歉，開頭子瑜就也先深深一鞠躬，身穿黑衣，背景是灰牆，並且開始向大眾道歉，當時候的子瑜年僅16歲，不管在粉絲還是在子瑜心中，都是非常的痛心的一段記憶，沒想到如今這件事情卻意外被經紀公司「當作效果」來宣傳，令海內外粉絲難以接受。

▲TWICE隊長志效日前播出的節目預告片中，特別片段被發現與子瑜8年前道歉影片雷同，粉絲紛紛到預告片底下留言：「不尊重子瑜就把她還給我們」。
▲TWICE隊長志效日前播出的節目預告片中，特別片段被發現與子瑜8年前道歉影片雷同，粉絲紛紛到預告片底下留言：「不尊重子瑜就把她還給我們」。（圖/X@JYPTWICE）
📍周子瑜（24歲）
經歷：2012年至2015年擔任練習生
2015年參加《SIXTEEN》生存實境節目成為TWICE成員至今
國籍：台灣人

📍朴志效（27歲）
經歷：8歲時由JYP簽為練習生
2015年參加《SIXTEEN》生存實境節目成為TWICE成員至今
歌唱實力驚人是團內隊長
去年推出迷你專輯《ZONE》Solo出道
國籍：韓國人

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