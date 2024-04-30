工時灰色地帶！54%遭濫用責任制　「白工功德族」上看764萬人

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勞工們更估計，平均每週要加班2.3天，換算下來，等於一個月內大約有9.2天，算是無法準時下班；其中更有15.5%指出，每個禮拜加班在「5天(含)以上」，幾乎達到天天晚下班的程度，僅有20.8%的上班族指出，「幾乎沒在加班(0天)」。
更糟糕的是，若回顧過去一年，有高達82.3%的勞工透露，「曾經無酬加班過」；同時每個月自估，平均「少領」了5333元的加班費；其中甚至有12.6%，自認資方「應付未付」的加班費，在「1萬元(含)以上」。
若以「官方經常性薪資」46017元換算，對無酬加班、做白工的人來說，等於變相被「A掉」11.6%的月薪；再以「全體受僱就業者」928.6萬人估計，潛在的「白工功德族」，恐怕將上看764萬人。
yes123求職網發言人楊宗斌指出，對於俗稱的「責任制」工作，其實政府有明確規定，也就是適用「勞基法84條之1」，只是解讀調查發現，不少勞工恐怕成為「責任制遭濫用」的受害者。
楊宗斌更認為，部分勞工其實處於「工時認定的灰色地帶」，代表著有些雇主，一方面想透過打卡方式，來掌控員工出缺勤狀況；另一方面又考量人事成本，並不願意多付加班費，卻要求同仁要「負責任」：完成工作後才能下班，導致勞工權益受損，甚至因為休息不夠，引發過勞疑慮。