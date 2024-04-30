國際珍奶日買一送一13家優惠！星巴克、清心、迷客夏、可不可半價

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星巴克國際珍奶日「買一送一」喝2天！4月29日至4月30日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
加碼預告5月1日勞動節星巴克也有「第二杯半價」優惠！5月1日至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，享「第二杯半價」從早到晚都優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌清心福全：Uber Eats外送「買一送一」！新品「現折5元」
清心福全即日起至5月6日，歡慶51勞動節，蜜桃凍紅茶、雙倍蜜桃鮮奶茶，大杯「現折5元」優惠；不適用於經由外送平台之消費，優惠不併用。還在外送平台Uber Eats限定，雙倍茶凍綠茶、雙倍茶凍奶綠2款限定手搖飲料「買一送一」；提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌迷客夏：外送限定Uber Eats「買一送一」
迷客夏開喝葡萄初戀季，在外送平台Uber Eats上限定巨峰莓果啵啵、大正紅茶拿鐵「買一送一」優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌可不可熟成紅茶：國際珍奶日「免費加料」！7-11胭脂紅茶珍珠歐蕾「買一送一」
歡慶國際珍奶日，可不可熟成紅茶即日起至5月6日，會員憑「任一可不可聯名環保杯」至門市消費任一飲品，即可享「免費加料」優惠！而且白玉、水玉、菓玉讓大家任選；加入熟成俱樂部K’lub會員點選「出乎玉料！珍的不用錢兌換券」優惠券即可掃描享免費加料服務。即日起至5月1日，7-11聯名可不可「胭脂紅茶珍珠歐蕾」也有「買一送一」優惠兩杯75元；國際珍奶日限時加碼完成社群任務，曬照抽獎聯名提袋組。
📌萬波島嶼紅茶：波霸奶茶「8折優惠」
萬波迎接國際珍奶日，即日起至5月6日，加入LINE官方帳號並使用「你訂」領券，於即日起至5月10日可享「波霸奶茶8折優惠」。提醒大家，1張券僅可折扣1杯、2張券折扣2杯...以此類推；每位會員限領一次，最多2張；不限自取或外送；可同時累積會員點數。
📌珍煮丹：國際珍奶日「珍珠奶茶8折」
珍煮丹即日起至5月6日，你訂會員領券可享「珍珠奶茶8折」優惠，而且不限尺寸、不限自取或外送。提醒大家，每人領2張限時折扣券，使用至5月10日；不包含漢神巨蛋店。
📌TEA TOP：外送Uber Eats「買一送一」！新店開幕也「買一送一」
TEA TOP第一味於外送平台Uber Eats上開喝「買一送一」優惠，限定大杯桂花凍烏龍、桂花凍蜜檸指定飲品「買一送一」；提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。台北人更有口福！TEA TOP台北錦州店開幕試營運，4月30日指定飲品「買一送一」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯同品項、到店自取）；指定飲品為招牌高山青、冬梅粉粿、當代雙Q、甘蔗青了、日月潭紅茶、桂花凍108。
TEA TOP台北錦州店
地址：台北市中山區錦州街261號
電話：02-2500-0211
📌Mr.Wish：波霸珍珠鮮奶茶「第二杯6折」！UberEats外送「買一送一」
Mr.Wish夏日全台開賣芒果季手搖飲料，即日起至5月6日迎接國際珍奶日，你訂平台限定「波霸珍珠鮮奶茶L第二杯6折」！即日起至5月6日領券、可使用至5月10日；一人領2張券，外送、自取皆適用。現在於外送平台Uber Eats上也有限定優惠，鮮粒百香綠、香蘋紅茶都「買一送一」；提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。5月1日勞動節則有Mr.Wish APP會員獨家優惠，芒果季系列飲品(L)任選2杯「現折30元」。
📌七盞茶：高雄新店開幕全品項「買一送一」爽喝3天
國際珍奶日七盞茶歡慶左營曾子店開幕，4月30日至5月2日全品項「買一送一」爽喝3天。提醒大家，買任一飲品即送相同甜度、溫度飲品，活動不含季節限定；每人每次限購兩組(共4杯)；優惠不併用；限現場購買，不適用線上點餐、門市外送、第三方外送平台和來電預約。
七盞茶Seventea左營曾子店 資訊
地址：高雄市左營區曾子路531號
電話：07-345-3661
時間：週一至週日9:30-20:30
📌再睡5分鐘：外送UberEats「奶蓋買一送一」
再睡5分鐘在外送平台Uber Eats上祭出限定優惠，聯名台灣壽司郎的sushi棉被深焙烏龍爽喝「買一送一」，wasabi奶蓋融合壽司郎的本釀造醬油，主打「喝的壽司」奇趣手搖飲料划算喝起來。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌CoCo都可：珍珠奶茶「第二杯10元」爽喝4天
CoCo都可迎接4月30日國際珍奶日，大方祭出好康活動「珍珠奶茶第二杯10元」爽喝4天！換算成2杯大杯珍珠奶茶只要65元也太划算，只要於4月27日至4月30日，使用都可訂線上點單就有優惠，而且「購買不限組數」也免領券。提醒大家，全門市適用、但商場門市/部分門市無售該品項。
📌先喝道：金杯烏瓦厚珍奶「第二杯半價」
先喝道將於4月30國際珍奶日推出「金杯烏瓦厚珍奶」第二杯半價優惠，兩杯98元就開喝，以世界三大紅茶的斯里蘭卡烏瓦紅茶為基底，搭配獨家調配無反式脂肪的奶茶粉，加入帶有淡淡蜂蜜香氣的Q彈蜜香珍珠，奶香與茶香都飽滿好喝，推薦微糖微冰最佳比例。，要讓大家喝到真正好喝的珍珠奶茶。
📌翰林茶館：APP優惠「第二杯6折」
翰林茶館APP上限定優惠，有特大杯脆梅綠茶、梅釀清香烏龍茶「第二杯6折」優惠券可以領券，即日起至4月30日，限優惠一次。