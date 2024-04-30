7-11國際珍奶日咖啡也買一送一！勞動節思樂冰、霜淇淋全買一送一

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◾️CITY PEARL：全品項同價位任選「買一送一」，半價爽喝推薦珍珠奶茶、黑糖珍珠撞奶、胭脂紅茶珍珠歐蕾
◾️CITY CAFE：特大杯美式「買一送一」（2杯60元）、特大杯拿鐵「買2送1」（原價70元/杯）
◾️CITY TEA：冰淇淋紅茶「買一送一」（2杯65元）、經典純奶茶「買一送一」（2杯50元）
◾️思樂冰：大杯全口味任選「買一送一」（2杯39元）
◾️霜淇淋：全口味任選「買一送一」（2支49元）
◾️酷聖石：複合店3oz冰淇淋「買一送一」（2杯89元）
◾️CITY PRIMA：大杯精品拿鐵「買2送1」（原價110元/杯）
其他瓶裝水、氣泡水、泡麵、巧克力等品項，餐具洗潔精、牙膏、漱口水、電池等日用品也都「買一送一」。
不倒翁蔥燒牛肉風味碗麵6入組「買2送1」；「買一送一」還有：悅氏Light鹼性水PET720、舒味思氣泡水 PET500、韓國濟州SamDaSoo火山岩盤礦泉水、雀巢奇巧威化巧克力、雀巢奇巧酥脆威化巧克力、韓國不倒翁頂級金炸醬拉麵、DUSKIN餐具洗潔精300ML、國際牌3號電池4入、國際牌4號電池4入、DARLIE好來全亮白清新薄荷牙膏、好來超氟清新防護牙膏 160g、好來酷爽青檸漱口水500ml都是；威德-in能量/維他命/膠原蛋白/綜合礦物質/纖維則是「買2送1」。
另外，4月30日國際珍奶日手搖飲料「買一送一」最強13家優惠懶人包一次整理！半價爽喝星巴克、清心、迷客夏、可不可熟成紅茶、TEA TOP、Mr.Wish、七盞茶、再睡5分鐘，萬波島嶼紅茶、珍煮丹都直接8折，CoCo都可「第二杯10元」、先喝道「第二杯半價」、翰林茶館「第二杯6折」喝起來。