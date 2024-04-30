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7-11國際珍奶日咖啡也買一送一！勞動節思樂冰、霜淇淋全買一送一

▲7-11國際珍奶日不只咖啡、現萃茶、珍珠奶茶「買一送一」！迎接勞動節思樂冰、霜淇淋、酷聖石冰淇淋通通「全口味買1送1」，超狂20組超商優惠一次整理。（圖／業者提供）
▲7-11國際珍奶日不只咖啡、現萃茶、珍珠奶茶「買一送一」！迎接勞動節思樂冰、霜淇淋、酷聖石冰淇淋通通「全口味買1送1」，超狂20組超商優惠一次整理。（圖／業者提供）

記者蕭涵云/綜合報導

瘋掉！7-11國際珍奶日不只CITY CAFE咖啡、CITY TEA現萃茶、CITY PEARL珍珠奶茶「買一送一」！迎接勞動節更是思樂冰、霜淇淋、酷聖石冰淇淋通通「全口味買1送1」，超狂20組超商優惠大放送一次整理。手搖飲料「買一送一」最強13家優惠懶人包也直接奉上，大家開心喝好喝滿。

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超商7-11迎接4月30日國際珍奶日與5月1日勞動節，全台逾6900家7-ELEVEN即日起至5月1日，超狂「買一送一」優惠大放送，從CITY CAFE咖啡、CITY TEA現萃茶、CITY PEARL珍珠奶茶到思樂冰、霜淇淋、酷聖石冰淇淋，通通半價爽吃。
◾️CITY PEARL：全品項同價位任選「買一送一」，半價爽喝推薦珍珠奶茶、黑糖珍珠撞奶、胭脂紅茶珍珠歐蕾
◾️CITY CAFE：特大杯美式「買一送一」（2杯60元）、特大杯拿鐵「買2送1」（原價70元/杯）
◾️CITY TEA：冰淇淋紅茶「買一送一」（2杯65元）、經典純奶茶「買一送一」（2杯50元）
◾️思樂冰：大杯全口味任選「買一送一」（2杯39元）
◾️霜淇淋：全口味任選「買一送一」（2支49元）
◾️酷聖石：複合店3oz冰淇淋「買一送一」（2杯89元）
◾️CITY PRIMA：大杯精品拿鐵「買2送1」（原價110元/杯）

▲7-11超狂咖啡、現萃茶、珍珠奶茶都買一送一，從國際珍奶日喝到勞動節（圖／7-11提供）
▲7-11超狂咖啡、現萃茶、珍珠奶茶都買一送一，從國際珍奶日喝到勞動節（圖／7-11提供）
▲7-11霜淇淋全口味任選「買一送一」。（圖／7-11提供）
▲7-11霜淇淋全口味任選「買一送一」。（圖／7-11提供）
其他瓶裝水、氣泡水、泡麵、巧克力等品項，餐具洗潔精、牙膏、漱口水、電池等日用品也都「買一送一」。
不倒翁蔥燒牛肉風味碗麵6入組「買2送1」；「買一送一」還有：悅氏Light鹼性水PET720、舒味思氣泡水 PET500、韓國濟州SamDaSoo火山岩盤礦泉水、雀巢奇巧威化巧克力、雀巢奇巧酥脆威化巧克力、韓國不倒翁頂級金炸醬拉麵、DUSKIN餐具洗潔精300ML、國際牌3號電池4入、國際牌4號電池4入、DARLIE好來全亮白清新薄荷牙膏、好來超氟清新防護牙膏 160g、好來酷爽青檸漱口水500ml都是；威德-in能量/維他命/膠原蛋白/綜合礦物質/纖維則是「買2送1」。

▲7-11思樂冰也「全口味任選買1送1」。（圖／7-11提供）
▲7-11思樂冰也「全口味任選買1送1」。（圖／7-11提供）
另外，4月30日國際珍奶日手搖飲料「買一送一」最強13家優惠懶人包一次整理！半價爽喝星巴克、清心、迷客夏、可不可熟成紅茶、TEA TOP、Mr.Wish、七盞茶、再睡5分鐘，萬波島嶼紅茶、珍煮丹都直接8折，CoCo都可「第二杯10元」、先喝道「第二杯半價」、翰林茶館「第二杯6折」喝起來。

▲星巴克截圖迪士尼「買一送一」最後一天，把握時間開喝。（圖／記者蕭涵云攝）
▲4月30日國際珍奶日星巴克、手搖飲料「買一送一」13家優惠超強整理。（圖／記者蕭涵云攝）

國際珍奶日買一送一13家優惠！星巴克、清心、迷客夏、可不可半價

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