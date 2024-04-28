再睡5分鐘奶蓋買一送一！MR.WISH也買一送一　茶湯會台中開幕88折

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再睡5分鐘在外送平台Uber Eats上祭出限定優惠，聯名台灣壽司郎的sushi棉被深焙烏龍爽喝「買一送一」，wasabi奶蓋融合壽司郎的本釀造醬油，主打「喝的壽司」奇趣手搖飲料划算喝起來。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌MR.WISH：芒果季開跑！UberEats外送「買一送一」
MR.WISH夏日迎接芒果季，「楊枝甘露」以愛文芒果冰沙為基底、搭配清新果香葡萄柚肉及香濃椰奶，打造必喝「爆料款」楊枝甘露；療癒軟Q的「芒果雪麻糬」，在愛文芒果特調的厚奶冰沙中咬得到鮮奶製成的軟糯雪麻糬；還有經典款「愛文芒果冰沙」、「芒果厚奶」全台開賣澎湃。5月1日勞動節，Mr. Wish APP會員可享芒果季系列飲品(L)任選2杯「現折30元」。現在於外送平台Uber Eats上也有限定優惠，鮮粒百香綠、香蘋紅茶都「買一送一」。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌茶湯會台中開幕88折
獨棟清水模建築的茶湯會台中龍富店，打造極簡現代風格並在室內種植「茶之樹」裝置藝術，以「新禪風Zen」打造未來概念店。全台率先首發焙茶咖啡凍系列新品及手作輕食系列，即日起至5月1日，限店購買輕食系列＋任一飲品享「飲品88折」優惠。提醒大家，每人限購1組，折扣以低價者折抵；限現場消費適用，外送、外送平台、點餐平台與其他門市不適用。
茶湯會台中龍富店 資訊
地址：台中市南屯區龍富路三段567號1樓
電話：04-23805898
試營運時間：4月22日起10:30-19:30
正式開幕時間：5月2日10:00-20:00