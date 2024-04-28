變頻冷氣「最省電不是裝日立、大金」！老闆招了答案：公開的秘密

再睡5分鐘奶蓋買一送一！MR.WISH也買一送一　茶湯會台中開幕88折

▲再睡5分鐘聯名壽司郎奶蓋「買一送一」，MR.WISH夏日迎接芒果季開喝楊枝甘露、另推外送「買一送一」優惠；茶湯會台中龍富店開幕，買輕食系列＋任一飲品享「飲品88折」好康。（圖／MR.WISH提供）
▲再睡5分鐘聯名壽司郎奶蓋「買一送一」，MR.WISH夏日迎接芒果季開喝楊枝甘露、另推外送「買一送一」優惠；茶湯會台中龍富店開幕，買輕食系列＋任一飲品享「飲品88折」好康。（圖／MR.WISH提供）

記者蕭涵云/綜合報導

週末假日天氣陰陰的、懶得出門也有手搖飲料外送優惠可以喝！再睡5分鐘於UberEats祭出聯名壽司郎的奶蓋「買一送一」；MR.WISH夏日迎接芒果季，澎湃「楊枝甘露」、軟Q「芒果雪麻糬」都開喝，還有外送「買一送一」隱藏優惠。茶湯會台中開幕全新未來概念店，龍富店限定全台首發焙茶咖啡凍系列新品，買輕食系列＋任一飲品享「飲品88折」優惠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌再睡5分鐘：外送UberEats「奶蓋買一送一」
再睡5分鐘在外送平台Uber Eats上祭出限定優惠，聯名台灣壽司郎的sushi棉被深焙烏龍爽喝「買一送一」，wasabi奶蓋融合壽司郎的本釀造醬油，主打「喝的壽司」奇趣手搖飲料划算喝起來。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。

▲再睡5分鐘X壽司郎開賣3款最嗆「喝的sushi」奶蓋系列，wasabi奶蓋、wasabi＋奶蓋、sushi奶蓋等大家挑戰。（圖／再睡5分鐘提供）
▲再睡5分鐘X壽司郎開賣3款最嗆「喝的sushi」奶蓋系列，wasabi奶蓋、wasabi＋奶蓋、sushi奶蓋等大家挑戰。（圖／再睡5分鐘提供）
📌MR.WISH：芒果季開跑！UberEats外送「買一送一」
MR.WISH夏日迎接芒果季，「楊枝甘露」以愛文芒果冰沙為基底、搭配清新果香葡萄柚肉及香濃椰奶，打造必喝「爆料款」楊枝甘露；療癒軟Q的「芒果雪麻糬」，在愛文芒果特調的厚奶冰沙中咬得到鮮奶製成的軟糯雪麻糬；還有經典款「愛文芒果冰沙」、「芒果厚奶」全台開賣澎湃。5月1日勞動節，Mr. Wish APP會員可享芒果季系列飲品(L)任選2杯「現折30元」。現在於外送平台Uber Eats上也有限定優惠，鮮粒百香綠、香蘋紅茶都「買一送一」。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。

▲MR.WISH芒果季開跑，UberEats外送限定「買一送一」。（圖／MR.WISH提供）
▲MR.WISH芒果季開跑！UberEats外送限定鮮粒百香綠、香蘋紅茶「買一送一」。（圖／MR.WISH提供）
📌茶湯會台中開幕88折
獨棟清水模建築的茶湯會台中龍富店，打造極簡現代風格並在室內種植「茶之樹」裝置藝術，以「新禪風Zen」打造未來概念店。全台率先首發焙茶咖啡凍系列新品及手作輕食系列，即日起至5月1日，限店購買輕食系列＋任一飲品享「飲品88折」優惠。提醒大家，每人限購1組，折扣以低價者折抵；限現場消費適用，外送、外送平台、點餐平台與其他門市不適用。
茶湯會台中龍富店 資訊
地址：台中市南屯區龍富路三段567號1樓
電話：04-23805898
試營運時間：4月22日起10:30-19:30
正式開幕時間：5月2日10:00-20:00

▲茶湯會台中龍富店開幕，全台首發焙茶咖啡凍系列新品。（圖／翻攝自茶湯會FB）
▲茶湯會台中龍富店開幕，全台首發焙茶咖啡凍系列新品。（圖／翻攝自茶湯會FB）
▲茶湯會台中龍富店有貝果、捲餅等手作輕食系列。（圖／翻攝自茶湯會FB）
▲茶湯會台中龍富店有貝果、捲餅等手作輕食系列。（圖／翻攝自茶湯會FB）

清心福全買一送一！星巴克、迷客夏、清原也買1送1　COMEBUY半價

星巴克國際珍奶日買一送一！可不可、TEA TOP、先喝道爽喝半價

今最後一天！清原、清心福全都「買一送一」　板橋、新莊人衝一波

國際珍奶日買一送一！星巴克、七盞茶、翰林半價　CoCo第二杯10元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生