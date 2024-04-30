清心福全今「現折5元」！勞動節CoCo、功夫茶、日出茶太買一送一

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清心福全首度聯名Red Bull，推出加入一整罐Red Bull Purple Edition巨峰葡萄風味特調，為夏天獨家研發減糖配方的活菌發酵乳，調配出葡萄香味與清爽氣泡的「Red Bull巨峰葡萄能量優多」，還有加入微酸蘋果醋的「Red Bull巨峰葡萄能量果醋」，5月1日至6月10日消暑開喝沁涼口感酸甜手搖飲。
清心也直接加碼宣布51勞動節優惠，挑選出熱賣款「蜜桃凍紅茶」與「雙倍蜜桃鮮奶茶，即日起至5月4日大杯直接「現折5元」爽喝5天。提醒大家，不可與其他優惠併用，不適用經由外送平台之消費。
📌CoCo都可：21歲輕檸烏龍「第二杯0元」
CoCo都可週三好友日強碰51勞動節，祭出21歲輕檸烏龍「第二杯0元」，輕焙烏龍茶加入新鮮檸檬果片很涮嘴，一日快閃在官方LINE領券、都可訂線上點單憑券可享「21歲輕檸烏龍第二杯0元」優惠，現省55元。提醒大家，活動飲品的甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限5月1日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
提前慶祝母親節，5月4日至5月5日週末假日推出4款手搖飲料通通「單杯45元」，季節限定的胖胖楊枝甘露(中)、纖細楊枝甘露(中)、芒果冰沙(大)、綠豆沙(大)都爽喝，最多現省25元，全是咀嚼控最愛的咬咬系飲料，竟然大方祭出銅板價，不喝說不過去啊。提醒大家，透過官方LINE領券並於當天營業時間使用；商場/部分門市不販售，數量有限售完為止。
📌功夫茶「蜜桃胭脂紅茶」新上市！「買一送一」喝12天
功夫茶推出新品「蜜桃胭脂紅茶」，比例平衡的清甜果香與紅茶香，細膩口感消暑沁涼。5月1日至5月12日「蜜桃胭脂紅茶」全台「買一送一」！限到店每人限購2組；5月13日至5月31日買2杯新品免費送「Carol Meat聯名保冰袋」，限到店消費才有；各店數量有限，送完為止。
📌日出茶太「桃你歡心」新品也「買一送一」喝3天
呼應浪漫520，日出茶太5月1日起推出全新「桃你歡心」系列，「蜜桃四季春、蜜桃奶蓋冰沙」手搖飲料，開喝甜蜜果香結合茶香的清新初戀滋味，「蜜桃四季春」喝得到脆口啵啵，「蜜桃奶蓋冰沙」還加入果丁、Q嫩綠茶凍、海鹽奶蓋，滿足咀嚼控。LINE會員5月1日至5月3日享「新品買一送一」，新加入會員並可獲得註冊禮「新品折20元券」乙張；5月6日、16日、26日「每逢6會員日」還可享「全品項飲品85折」優惠。
日出茶太還攜手超可愛插畫家「小心臟Little Heart」推出限量聯名商品，打造圓滾滾的心型角色限定杯套，5月1日起，LINE會員購買任一新品即可獲得「限定杯套」；5月16日至5月31日購買2杯新品即贈「L夾」乙個；5月20日當日，購買任2杯新品加碼贈送「聯名貼紙」乙張。
📌發發開喝芒果季「發發泰芒優格、芒芒泰奶烏龍」一日限定88折優惠
療癒系手搖飲料發發，夏日5月2日起新推「芒著度假系列」，以濃郁泰式奶茶搭配香甜芒果丁、再加入果凍般Q彈的班蘭粉條，開喝「發發泰芒優格」；還有清爽版「芒芒泰奶烏龍」同樣喝得到芒果果丁與班蘭粉條，但充滿淡雅萱香清烏龍，南洋風情好消暑。
適逢發發每月8號品牌日推出優惠，5月8日到店或使用你訂線上點餐自取， 購買２杯「發發泰芒優格」或「芒芒泰奶烏龍」一日限定「88折優惠」；鐵粉最愛的週邊商品，5月購買回歸限定「奇異鳥抱抱我療癒大抱枕」、再加贈「奇異鳥不織布大提袋」，還推出「奇異鳥金屬徽章別針」萌翻大家。