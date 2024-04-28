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星巴克國際珍奶日買一送一！可不可、TEA TOP、先喝道爽喝半價

▲4月30日國際珍奶日星巴克買一送一優惠！手搖飲料可不可熟成紅茶、TEA TOP第一味、先喝道也都有「買一送一」喝半價，划算飲料好康一次整理告訴你。（圖／記者蕭涵云攝）
▲4月30日國際珍奶日星巴克買一送一優惠！手搖飲料可不可熟成紅茶、TEA TOP第一味、先喝道也都有「買一送一」喝半價，划算飲料好康一次整理告訴你。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

4月30日國際珍奶日還要再等兩天，星巴克先奉上「買一送一」優惠了！手搖飲料可不可熟成紅茶、TEA TOP第一味、先喝道也都有「買一送一」，划算必喝的飲料半價好康一次整理告訴你。

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📌星巴克國際珍奶日「買一送一」連喝2天
星巴克推出把握春遊美好時光好友分享日，將於明天4月29日至4月30日「買一送一」連喝2天！11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克4月15日至4月17日連續3天，推出「尋找迪士尼好友」截圖好友分享日「買一送一」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克國際珍奶日「買一送一」連喝2天。（圖／記者蕭涵云攝）
📌7-11可不可熟成紅茶「胭脂紅茶珍珠歐蕾買一送一」
即日起至5月1日，7-11超商CITY PEARL全品項「買一送一」，而且同價位可任選，可不可聯名「胭脂紅茶珍珠歐蕾也買一送一」兩杯75元；國際珍奶日限時加碼完成社群任務，曬照抽獎聯名提袋組。

▲CITY PEARL攜手「可不可熟成紅茶專賣店」，開發新品「冰胭脂紅茶珍珠歐蕾」。（圖／業者提供）
▲即日起至5月1日，7-11超商CITY PEARL x 可不可熟成紅茶「冰胭脂紅茶珍珠歐蕾」買一送一。（圖／業者提供）
📌TEA TOP：外送Uber Eats「買一送一」
TEA TOP第一味在外送平台Uber Eats上，祭出限定大杯桂花凍烏龍、桂花凍蜜檸「買一送一」優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。

▲TEA TOP 第一味買Q凍竹香厚鮮奶送竹香厚鮮奶。（圖／翻攝自TEA TOP 第一味FB）
▲TEA TOP第一味外送Uber Eats限定「買一送一」。（圖／翻攝自TEA TOP 第一味FB）
📌先喝道「金杯烏瓦厚珍奶」第二杯半價
先喝道將於4月30國際珍奶日推出「金杯烏瓦厚珍奶」第二杯半價優惠，兩杯98元就開喝，以世界三大紅茶的斯里蘭卡烏瓦紅茶為基底，搭配獨家調配無反式脂肪的奶茶粉，加入帶有淡淡蜂蜜香氣的Q彈蜜香珍珠，奶香與茶香都飽滿好喝，推薦微糖微冰最佳比例。，要讓大家喝到真正好喝的珍珠奶茶。

▲國際珍奶日先喝道「金杯烏瓦厚珍奶」第二杯半價。（圖／先喝道提供）
▲國際珍奶日先喝道「金杯烏瓦厚珍奶」第二杯半價。（圖／先喝道提供）

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