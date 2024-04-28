星巴克國際珍奶日買一送一！可不可、TEA TOP、先喝道爽喝半價

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星巴克推出把握春遊美好時光好友分享日，將於明天4月29日至4月30日「買一送一」連喝2天！11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌7-11可不可熟成紅茶「胭脂紅茶珍珠歐蕾買一送一」
即日起至5月1日，7-11超商CITY PEARL全品項「買一送一」，而且同價位可任選，可不可聯名「胭脂紅茶珍珠歐蕾也買一送一」兩杯75元；國際珍奶日限時加碼完成社群任務，曬照抽獎聯名提袋組。
📌TEA TOP：外送Uber Eats「買一送一」
TEA TOP第一味在外送平台Uber Eats上，祭出限定大杯桂花凍烏龍、桂花凍蜜檸「買一送一」優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌先喝道「金杯烏瓦厚珍奶」第二杯半價
先喝道將於4月30國際珍奶日推出「金杯烏瓦厚珍奶」第二杯半價優惠，兩杯98元就開喝，以世界三大紅茶的斯里蘭卡烏瓦紅茶為基底，搭配獨家調配無反式脂肪的奶茶粉，加入帶有淡淡蜂蜜香氣的Q彈蜜香珍珠，奶香與茶香都飽滿好喝，推薦微糖微冰最佳比例。，要讓大家喝到真正好喝的珍珠奶茶。