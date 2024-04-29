星巴克「買一送一」今起喝2天！勞動節第二杯半價　黑沃也買1送1

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星巴克「把握春遊美好時光」好友分享日「買一送一」爽喝2天！4月29日至4月30日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
星巴克還加碼預告5月1日勞動節，慰勞辛苦的自己開喝「第二杯半價」！5月1日至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，享「第二杯半價」從早到晚都優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌黑沃咖啡新店開幕！冠軍美式「買一送一」喝3天
黑沃咖啡桃園青埔店開幕，4月30日至5月2日「冠軍美式買一送一」限3天，5月3日至5月4日再喝「冠軍美式第二杯半價」到週六假日；5月底前加入LINE@好友還可以送「精品咖啡濾掛包」。
黑沃咖啡桃園青埔店 資訊
地址：桃園市大園區青峰路二段119號1樓
時間：週二至週日10:00-18:00（週一公休）
電話：03-287-2662
📌黑浮週三會員日！咖啡「買5送6」無期限寄杯
黑浮咖啡即日起至6月26日，每週三會員日，以APP儲值卡全額扣卡，可享手沖咖啡、義式咖啡全系列「買5送6」優惠！更貼心的是，會員優惠活動可全台跨店取杯、且無期限寄杯，實在好方便。