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星巴克「買一送一」今起喝2天！勞動節第二杯半價　黑沃也買1送1

▲星巴克今起「買一送一」連續2天半價優惠喝到4月30日國際珍奶日；5月1日勞動節開喝「第二杯半價」有星冰樂。黑沃新店開幕「買一送一」喝3天；黑浮週三會員日咖啡「買5送6」好康一覽。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克今起「買一送一」連續2天半價優惠喝到4月30日國際珍奶日；5月1日勞動節開喝「第二杯半價」有星冰樂。黑沃新店開幕「買一送一」喝3天；黑浮週三會員日咖啡「買5送6」好康一覽。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

週一不怕Monday Blue！星巴克今（29）日「買一送一」連續2天，爽喝好友分享日半價優惠到4月30日國際珍奶日；還加碼預告5月1日勞動節「第二杯半價」好康有星冰樂。黑沃咖啡桃園新店開幕，冠軍美式先喝「買一送一」限3天、再喝「第二杯半價」到週六假日；黑浮週三會員日則有咖啡「買5送6」好康一次整理給大家。

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📌星巴克「買一送一」爽喝2天！勞動節「第二杯半價」
星巴克「把握春遊美好時光」好友分享日「買一送一」爽喝2天！4月29日至4月30日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

星巴克還加碼預告5月1日勞動節，慰勞辛苦的自己開喝「第二杯半價」！5月1日至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，享「第二杯半價」從早到晚都優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲花蓮地震搖不停又遇上大雨劇烈天氣，靠手搖飲料優惠「買一送一」壓壓驚！星巴克、清原喝半價，CoCo都可本週三好友日「第二杯0元」好康三連發、國際珍奶日「第二杯10元」一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克今起「買一送一」爽喝2天！5月1日勞動節還有「第二杯半價」開喝星冰樂。（圖／記者蕭涵云攝）
📌黑沃咖啡新店開幕！冠軍美式「買一送一」喝3天
黑沃咖啡桃園青埔店開幕，4月30日至5月2日「冠軍美式買一送一」限3天，5月3日至5月4日再喝「冠軍美式第二杯半價」到週六假日；5月底前加入LINE@好友還可以送「精品咖啡濾掛包」。
黑沃咖啡桃園青埔店 資訊
地址：桃園市大園區青峰路二段119號1樓
時間：週二至週日10:00-18:00（週一公休）
電話：03-287-2662

▲五一勞動節連假好康優惠，漢堡王「降肉」4.4盎司超巨牛排只要20元、請外送員免費吃小華堡。一風堂插旗新莊宏匯廣場，開幕限定拉麵買1送1超值優惠；肉多多火鍋外帶肉品海鮮買1送1；其他包括黑沃咖啡，康青龍、TEATOP、Mr.Wish等手搖飲也都祭出優惠。（圖／黑沃咖啡提供）
▲黑沃咖啡桃園青埔店新店開幕！冠軍美式「買一送一」喝3天。（圖／黑沃咖啡提供）
📌黑浮週三會員日！咖啡「買5送6」無期限寄杯
黑浮咖啡即日起至6月26日，每週三會員日，以APP儲值卡全額扣卡，可享手沖咖啡、義式咖啡全系列「買5送6」優惠！更貼心的是，會員優惠活動可全台跨店取杯、且無期限寄杯，實在好方便。

▲《黑浮咖啡》週年期間號召身分證「1、2」饕客享「法式冰釀拿鐵」免費喝。（圖／業者提供）
▲黑浮週三會員日咖啡「買5送6」，可全台跨店取杯、無期限寄杯。（圖／業者提供）

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