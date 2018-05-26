「醫界王陽明」再婚娶阿嬌　前妻爽遊英國度假

香港女星鍾欣潼（阿嬌）於美國時間25日，完成終身大事，她的丈夫賴弘國有「醫界王陽明」的稱號，帥氣的外表下，感情史也相當豐富，最知名的一段戀情，就是與「華航林依晨」趙筱葳（Ivy Chao）的短命婚姻，如今因為男方再婚，兩人過往的情史，又被掀起討論。
▲「醫界王陽明」賴弘國與「華航林依晨」趙筱葳，曾有過半年的短命婚姻。（圖／翻攝趙筱葳IG, 2018.05.26）
賴弘國與前妻趙筱葳兩人，因為外型酷似「王陽明」跟「林依晨」戀情備受網友看好，2016年2月兩人登記結婚，趙筱葳喜歡在自己的IG上分享幸福生活，羨煞不少網友，不過這段婚姻僅維持半年，就宣告破局。趙筱葳去年2016年10月在IG發文，宣告與丈夫離婚，讓許多看好他們的網友相當錯愕。有傳言指出，這段婚姻會破局，就是因為男方對婚姻不忠，不過雙方都沒有出面證實謠言。
▲趙筱葳目前正在英國遊玩，心情不受前夫再婚消息影響。（圖／翻攝趙筱葳IG, 2018.05.26）
今日賴弘國與阿嬌結婚，趙筱葳則在IG曬出在英國遊玩的照片，心情絲毫沒有受到影響。之前賴弘國傳出，向阿嬌求婚成功的消息時，趙筱葳巧合的在臉書發文寫下：「我們花很多時間去關心跟自己沒有關係的人，我們花很多憤怒在不值得的人身上。」雖然文章沒有直接談論前夫的結婚喜訊，但也引起不少討論。