「醫界王陽明」再婚娶阿嬌　前妻爽遊英國度假

香港女星鍾欣潼（阿嬌）於美國時間25日，完成終身大事，她的丈夫賴弘國有「醫界王陽明」的稱號，帥氣的外表下，感情史也相當豐富，最知名的一段戀情，就是與「華航林依晨」趙筱葳（Ivy Chao）的短命婚姻，如今因為男方再婚，兩人過往的情史，又被掀起討論。



▲「醫界王陽明」賴弘國與「華航林依晨」趙筱葳，曾有過半年的短命婚姻。（圖／翻攝趙筱葳IG, 2018.05.26）