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細數阿嬌10個情人　陳冠希余文樂為她「斃面」

娛樂中心╱台北報導2018/05/26 22:57
▲（左起）陳冠希、余文樂、方力申、黃又南、敖犬等，都跟阿嬌傳出緋聞過。（圖／翻攝陳冠希、余文樂、方力申、黃又南、敖犬IG和微博，2018.05.26）
▲（左起）陳冠希、余文樂、方力申、黃又南、敖犬等，都跟阿嬌傳出緋聞過。（圖／翻攝陳冠希、余文樂、方力申、黃又南、敖犬IG和微博，2018.05.26）

37歲阿嬌（鍾欣潼）和33歲「醫界王陽明」賴弘國，終於在台灣時間今（26）日凌晨在洛杉磯舉行婚禮，兩人都找到幸福的另一半，新郎倌更在婚禮上噴淚喊二人能走到這一步，實在非常不容易，這句話聽在新娘耳裡，肯定更感慨萬分，細數阿嬌過往的10段戀情，每一段都相當引人注目，尤其是陳冠希那段…。

阿嬌的情史要從她2000年加入英皇開始講起，當時她和蔡卓妍組成Twins，青春氣息風靡許多少男少女，但原來阿嬌也偷偷地跟同門的陳冠希談起戀愛，只是二人之後分分合合，最終仍以分手收場，不過這期間，阿嬌和余文樂因為合作電影，竟也傳出緋聞，當時香港媒體更爆料，陳冠希和余文樂為了阿嬌互相不爽，但也沒錯，因為兩人直到今天仍形同陌路。

只不過更慘的是，2008年陳冠希手機裡的豔照外洩，其中也包括阿嬌，讓喊著「好傻好天真」的她，情路和事業都同時重挫，雖然演員黃又南和富二代演員麥浚龍，都曾經因為力挺她而發展出戀情，但都維持得不長久。

後來阿嬌演出電影《出水芙蓉》認識同片的方力申，二人被發現一起到東京旅遊，可惜最後還是告吹收場，方力申移情別戀鄧麗欣。後來，阿嬌拍攝《千機變》時跟房祖名傳出緋聞；也爆出與唱片監製莊冬昕發生戀情，都無疾而終。

接著爆出的戀情還包括：台灣「棒棒堂男孩」敖犬、香港富豪林建岳之子林孝賢、韓裔美籍的娛樂公司年輕總裁權寧一（現為前少女時代Jessica男友），之後全都沒下文，而最後跟權寧一交往也是2013年的事了。

幸虧，去年（2017）在信和女友Wei Wei的介紹下，讓阿嬌認識「醫界王陽明」賴弘國，二人自此開始交往，並閃電結婚在今天結為夫妻，阿嬌終於覓得心愛郎君，希望二人就此能幸福度過下半輩子。

關鍵字阿嬌陳冠希余文樂賴弘國
Melody做菜　遇這事最挫折余文樂兒中文名　內藏與她相戀經過

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