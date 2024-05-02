買冷氣「內行不選大賣場、連鎖店」！老闆揭真相：師傅之間都知情

五桐號、大苑子買一送一！康青龍珍奶8折　龜記、一手私藏推新品

▲5月繼續喝手搖飲料優惠！五桐號、大苑子都有「買一送一」，珍珠鮮奶茶「單杯8折」。龜記茗品全新上市「甘蔗四季春」、一手私藏開賣整杯「英式伯爵紅茶吸凍」。（圖／五桐號提供）
▲5月繼續喝手搖飲料優惠！五桐號、大苑子都有「買一送一」，珍珠鮮奶茶「單杯8折」。龜記茗品全新上市「甘蔗四季春」、一手私藏開賣整杯「英式伯爵紅茶吸凍」。（圖／五桐號提供）

記者蕭涵云/綜合報導

5月繼續喝手搖飲料優惠吧！五桐號、大苑子都有「買一送一」划算好康，珍珠鮮奶茶「單杯8折」。龜記茗品全新上市「甘蔗四季春」、一手私藏則開賣整杯「英式伯爵紅茶吸凍」，迎接夏天消暑又嚐鮮。

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📌五桐號：Uber Eats外送「買一送一」喝7天
五桐號以茶味豐富的台茶17號搭配濃郁奶香打造「蜜春后奶茶」，喝得到茶葉本身的蜜香尾韻，清甜好喝。即日起至5月7日，Uber Eats外送平台獨家開喝「蜜春后奶茶買一送一」優惠7天，划算點一波。

▲五桐號獨家在Uber Eats外送平台「買一送一」喝7天。（圖／五桐號提供）
▲五桐號獨家在Uber Eats外送平台，推出「蜜春后奶茶買一送一」喝7天。（圖／五桐號提供）
​📌大苑子：芭樂檸檬「大杯49元」加送「買一送一」優惠券
大苑子歡慶23週年生日，5月2日加碼APP會員限定優惠，領取「芭樂檸檬獨家優惠券」爽喝芭樂檸檬「大杯49元」；使用該優惠券，再加送「番茄梅買一送一」優惠券（發送時間為隔週一下午3點前、使用期間7天）。夏天划算開喝嚴選彰化芭樂加上屏東九如檸檬，充滿豐富維他命C的酸甜手搖飲料吧。

大苑子還聯名欣葉推出創意新品「芒著杏福」，開喝清爽愛文翡翠搭配滑嫩的杏仁豆腐，明天5月3日上市！夏天必吃、屏東枋山枋寮產地的「愛文芒果霜淇淋」、吃得到果肉的「夏日芒果樂園」也都在台北市府夢想店限定開賣；以及「小甜心金鑽鳳梨」只在限定門市上架。

▲大苑子APP限定芭樂檸檬「大杯49元」加送「番茄梅買一送一」優惠券。「愛文芒果霜淇淋」加購價89元（原價110元），「夏日芒果樂園」加購價149元（原價189元）（圖／大苑子提供）
▲大苑子APP限定芭樂檸檬「大杯49元」加送「番茄梅買一送一」優惠券。「愛文芒果霜淇淋」加購價89元（原價110元），「夏日芒果樂園」加購價149元（原價189元）。（圖／大苑子提供）
​📌康青龍：珍珠鮮奶茶「單杯8折」
康青龍延續國際珍奶日，即日起至5月6日超人氣「珍珠鮮奶茶」領券爽喝「單杯8折」優惠！康青龍「珍珠鮮奶茶」以鮮奶茶加入黑白珍珠，是咀嚼控不能錯過的招牌必喝手搖飲料。提醒大家，先加入康青龍官方LINE會員，在圖文選單按下「點我領券」後，於龍來訂線上平台點餐開喝划算優惠；數量有限，領完為止。

▲康青龍珍珠鮮奶茶「單杯8折」。（圖／翻攝自康青龍FB）
▲康青龍珍珠鮮奶茶「單杯8折」。（圖／翻攝自康青龍FB）
📌龜記茗品：全新開賣「甘蔗四季春」
龜記今開喝春夏新主題「四季春了」，提升四季春系列茶底更回甘爽口、搭配清新甘甜的甘蔗原汁，全新開賣「甘蔗四季春」！同時升級的還有清爽順口的「青四季春」、淡雅微甜的「蜂蜜四季春」、酸甜消暑「旺梨四季春」、咀嚼控愛喝的「葡薈四季春」，涼爽迎夏。

▲龜記全新開賣「甘蔗四季春」，並一口氣提升四季春系列茶底。（圖／龜記茗品提供）
▲龜記全新開賣「甘蔗四季春」，並一口氣提升四季春系列茶底。（圖／龜記茗品提供）
📌一手私藏：開賣整杯「英式伯爵紅茶吸凍」
以紅茶征服大家的一手私藏，全新推出「英式伯爵紅茶吸凍」，把熱銷15年的英式伯爵紅茶變成茶凍了！一手私藏獨特的英式伯爵紅茶，採用佛手柑燻香，散發淡淡獨特的「香檸」氣息，如今再賦予Q彈口感打造成「英式伯爵紅茶吸凍」，消暑下午茶來一杯好方便。推薦還可加入紅茶、奶茶或鮮奶，甚至搭配奶油球都超對味，奶茶控也不能錯過，只在全台7-11獨家販售。

▲一手私藏「英式伯爵紅茶吸凍」單杯35元，一箱12入ibon預購價420元。（圖／一手私藏世界紅茶提供）
▲一手私藏「英式伯爵紅茶吸凍」單杯35元，一箱12入ibon預購價420元。（圖／一手私藏世界紅茶提供）

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