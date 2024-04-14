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黑色情人節大苑子、康青龍「買一送一」！韓式黑粉炸雞99元優惠

▲今4月14日黑色情人節Black Day，單身、有伴都能吃喝優惠！手搖飲料大苑子、康青龍買一送一，頃刻間草莓酪酪可可雙杯99元！朴庶韓國豆腐鍋爽吃韓式黑粉炸雞99元一次看。（圖／翻攝自康青龍FB）
▲今4月14日黑色情人節Black Day，單身、有伴都能吃喝優惠！手搖飲料大苑子、康青龍買一送一，頃刻間草莓酪酪可可雙杯99元！朴庶韓國豆腐鍋爽吃韓式黑粉炸雞99元一次看。（圖／翻攝自康青龍FB）

記者蕭涵云/綜合報導

今天4月14日「黑色情人節Black Day」，單身萬歲、有伴也能一起吃喝享優惠！手搖飲料大苑子、康青龍「買一送一」，頃刻間「草莓酪酪可可」雙杯99元！朴庶韓國豆腐鍋爽吃韓式「黑粉炸雞99元」優惠一次看。

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源自南韓的「黑色情人節Black Day」，是為了在西洋情人節、白色情人節都沒有慶祝到的單身者而存在，單身男女們穿著黑色服裝、吃得黑色醬汁的韓式炸醬麵、喝黑咖啡而得名。爾後出現不少呼應黑色賣相的餐飲優惠，甚至是特製黑色餐點來應援黑色情人節。

▲大苑子推出3種白色情人節優惠活動，抽專屬招待券。（圖／大苑子提供）
▲大苑子於外送平台Uber Eats上限定「買一送一」。（圖／大苑子提供）
📌大苑子：Uber Eats限定「買一送一」
大苑子4月於外送平台上Uber Eats，推出「百年仙草干茶、蔓越莓冰醋」，限定手搖飲料大杯「買一送一」優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。

▲康青龍全新三代店店型，明亮配色與滿滿幾何元素，大膽展現Dare To Be創意茶飲精神。（圖／康青龍提供）
▲康青龍黑色情人節「仙凍黑奶茶買一送一」。（圖／康青龍提供）
📌康青龍：黑色情人節「仙凍黑奶茶買一送一」
康青龍迎接黑色情人節，祭出慢火熬煮清甜嫩仙草，搭配台灣南投鐵觀音茶葉沖泡的醇厚奶茶，4月14日開喝「仙凍黑奶茶買一送一」優惠！提醒大家，先加入康青龍官方LINE會員，在圖文選單按下「點我領券」後，於龍來訂線上平台點餐開喝划算優惠；數量有限，領完為止。

▲傾刻間「草莓酪酪可可」雙杯99元。（圖／傾刻間提供）
▲傾刻間「草莓酪酪可可」雙杯99元。（圖／傾刻間提供）
📌傾刻間：「草莓酪酪可可」雙杯99元
頃刻間也呼應黑色情人節，在4月推出特色飲品「草莓酪酪可可」，在特調可可上倒入香醇紐西蘭乳酪打造的粉色酸甜草莓奶蓋，酸甜滋味好療癒。即日起至4月21日，「草莓酪酪可可」雙杯99元優惠。

▲4月14日到朴庶韓國豆腐鍋高雄楠梓分社，出示優惠圖片、開吃黑粉炸雞只要特價99元（原價208元）。（圖／翻攝自朴庶韓國美食公社FB）
▲4月14日到朴庶韓國豆腐鍋高雄楠梓分社，出示優惠圖片、開吃黑粉炸雞只要特價99元（原價208元）。（圖／翻攝自朴庶韓國美食公社FB）
📌朴庶韓國豆腐鍋：韓式「黑粉炸雞99元」
朴庶韓國豆腐鍋高雄楠梓分社，慶祝黑色情人節祭出韓式「黑粉炸雞99元」優惠，在韓國受到歡迎的黑粉炸雞，因包裹墨魚汁油炸而成的黑色外皮，再淋上粉色獵奇的火龍果醬汁，4月14日到店出示優惠圖片即可以特價99元（原價208元），划算開吃黑粉炸雞囉。提醒大家，每桌限兌換一份。


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