黑色情人節大苑子、康青龍「買一送一」！韓式黑粉炸雞99元優惠

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📌大苑子：Uber Eats限定「買一送一」
大苑子4月於外送平台上Uber Eats，推出「百年仙草干茶、蔓越莓冰醋」，限定手搖飲料大杯「買一送一」優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌康青龍：黑色情人節「仙凍黑奶茶買一送一」
康青龍迎接黑色情人節，祭出慢火熬煮清甜嫩仙草，搭配台灣南投鐵觀音茶葉沖泡的醇厚奶茶，4月14日開喝「仙凍黑奶茶買一送一」優惠！提醒大家，先加入康青龍官方LINE會員，在圖文選單按下「點我領券」後，於龍來訂線上平台點餐開喝划算優惠；數量有限，領完為止。
📌傾刻間：「草莓酪酪可可」雙杯99元
頃刻間也呼應黑色情人節，在4月推出特色飲品「草莓酪酪可可」，在特調可可上倒入香醇紐西蘭乳酪打造的粉色酸甜草莓奶蓋，酸甜滋味好療癒。即日起至4月21日，「草莓酪酪可可」雙杯99元優惠。
📌朴庶韓國豆腐鍋：韓式「黑粉炸雞99元」
朴庶韓國豆腐鍋高雄楠梓分社，慶祝黑色情人節祭出韓式「黑粉炸雞99元」優惠，在韓國受到歡迎的黑粉炸雞，因包裹墨魚汁油炸而成的黑色外皮，再淋上粉色獵奇的火龍果醬汁，4月14日到店出示優惠圖片即可以特價99元（原價208元），划算開吃黑粉炸雞囉。提醒大家，每桌限兌換一份。