影／BMW原來不唸「BMW」！德國原廠教正確唸法　眾傻：一堆都唸錯

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德國車廠BMW自1916年創廠至今已超過百年，與同鄉另外2家車廠Mercedes-Benz（賓士）、Audi（奧迪）並列為豪華車「1A2B」三大品牌，也被稱為德國三雄，其中BMW是以絕佳的底盤調校及操控樂趣著名，而該車廠同時也是國人最愛的豪華品牌之一。
BMW的歷史可以追溯到20世界初的兩家公司，Rapp引擎製造廠和Gustav Otto飛機製造廠，兩廠是當時重要的飛機製造商，但第一次世界大戰後，德國不得擁有空軍，兩廠為謀生存，一度轉型做家具，也因此轉做汽機車引擎，1923年推出首款自己設計的機車R32、1929年推出首款汽車，自此開啟BMW的造車工藝。
BMW其實不唸B-M-W？而是B-M-V？
而BMW全名是「Bayerische Motoren Werke AG」的縮寫，意思為巴伐利亞發動機製造廠，其總部位於德國巴伐利亞邦的慕尼黑，旗下擁有BMW、MINI、Rolls-Royce（勞斯萊斯）3個品牌，然而這間車廠名卻老是被大家唸錯。
BMW曾在官方臉書公布品牌的正確唸法，德語要唸「B-M-V」，因為德語中的「W」不唸「搭不溜」，讀音與「V」相同，不過BMW也特地在官網貼出法國、西班牙等各個國家的品牌唸法，像是中國叫「寶馬」，但台灣還是以英文字母唸法BMW為主。想知道世界各國不同BMW唸法請點此。下方為BMW德語正確讀法。