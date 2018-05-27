今日廣場》陳渺／國民黨瘋了嗎？台灣捐助世衛是金援？

等到布吉納法索在中國銀彈攻勢下跟台灣斷交，中國又派軍機來台灣周圍海域盤旋，如此拔我邦交國、威脅我國家安全的蠻橫行為，引起台灣人民憤慨，正當台灣社會需要全民團結、一致對外的時刻，國民黨竟然冒出頭來謾罵政府，硬生生撕裂台灣，與斯德哥爾摩情節根本如出一轍。

台灣欲參與世界衛生大會（ WHA ），因為中國不顧全世界人民的醫療健康，以及許多國家的同聲撻伐，硬是為了自己的政治利益杯葛，沒想到，國民黨忌憚中國，沒有站出來譴責、為台灣的醫療權益發聲也就算了，還反過來謾罵政府，配合中國演出，其舉止之荒謬，讓人咋舌。

台灣是自由民主的國家，各政黨要宣揚什麼樣的政治理念，是他們的自由，即使「九二共識」已經證實並非史實，遭到眾多台灣人民反對，國民黨還是死不放手，那也是他們的自由，可是，如果罔顧台灣人民和全世界的共同利益，配合中國反對台灣的話，那就不是一句政治言論自由可以解釋。

我們的政府為了讓台灣能夠積極參與國際事務，努力在 WHO 的相關事務上不斷提供台灣醫療方面的貢獻，在 WHA 獲得豐碩成果，我們的衛福部部長陳時中因此代表台灣獲得世界公共衛生學會聯盟頒贈「全球衛生憲章大使」，讓我們在國際上嶄露頭角，同時，政府為了讓全世界瞭解，雖然台灣始終受中國掣肘阻撓而連續兩年無緣參與 WHA ，但為了繼續向無國界限制的世界衛生提出更多貢獻，仍然決定捐助 100 萬美元給 WHO 作為對抗伊波拉病毒的基金的時候，沒想到反對批評的竟然是國內的國民黨。

國民黨瘋了嗎？當世界肯定台灣、給予台灣榮譽的時刻，國民黨不願意承認政府真的很努力也就罷了，在中國打壓時也不願意譴責中國也罷了，怎麼可以在台灣無私奉獻國際醫療衛生的時候，以「金援」這種汙衊的辭彙扭曲台灣人民的一片心？難到國民黨希望台灣繼續「金援」的是吃定台灣、隨時可以為了中國金錢攻勢而出賣台灣的所謂「邦交國」？

●作者：陳渺／新北市／研究所學生

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