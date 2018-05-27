影／2018總統府音樂會移師彰化　蔡英文出席聆聽

總統府於27日晚間首度將「吾鄉風光-2018總統府音樂會」移師在彰化員林演藝廳舉辦，音樂會邀請彰化在地優秀音樂家、音樂幼苗及受刑人樂手等參與演出，總統蔡英文親自出席，總統府人員也前來彰化聆聽，包括副總統陳建仁、秘書長陳菊等人，地主彰化縣長魏明谷偕同縣長夫人劉慧如等人與會聆聽，縣府亦於員林市圓林園草地廣場同步實況轉播，讓民眾一同欣賞屬於彰化的音樂饗宴。



▲吾鄉風光-2018總統府音樂會移師在彰化員林演藝廳舉辦，總統蔡英文等人聆聽、欣賞屬於彰化的音樂饗宴。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.27）

蔡英文表示， 除了現場的大朋友小朋友，其實今天還有很多外國駐台代表處的朋友特地來彰化參加音樂會，彰化是在地詩人吳晟老師筆下的吾鄉，是一個很敦厚樸質的地方，彰化也是台灣最古老的一個縣，再過幾年彰化就要邁入建縣三百年，在另外一方面在縣長魏明谷帶領之下，這幾年招商的成果是全台數一數二，現在太陽能跟離岸風電蓬勃發展，使得彰化也被稱為風光大縣。



▲吾鄉風光-2018總統府音樂會移師在彰化員林演藝廳舉辦。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.27）

蔡英文說：「彰化除了有最悠久的過去，也有最前瞻的發展前進，那麼今天晚上我們要透過音樂會一起來欣賞彰化的風光，相信經過這個晚上大家會更愛彰化，對我們的土地會有更深的感情，在這裡要祝福大家有一個愉快的夜晚。」



▲圓林園草地音樂會-學生拉小提琴參與演出。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.27）

本次音樂會全長80分鐘，包括「台灣音樂傳奇-許常惠」、「音樂成長幼苗」及「跨界藝術力量」三大段落。許常惠教授為彰化和美出身的作曲家、音樂學家，有「台灣音樂教父」之稱，本次音樂會由國立台灣交響樂團助理指揮范楷西率領該團青年交響樂團演奏許教授著名的文藝季慶典序曲《錦繡乾坤》、舞曲《桃花開》，展現春天的喜悅。



▲圓林園草地音樂會-學生參與演出打鼓。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.27）

「音樂成長幼苗」段落由成立迄今已40多年的彰化縣靜修國小合唱團，演出彰化作曲家施福珍作詞作曲的童謠《點仔膠》、《童謠集錦–羞羞羞+抓毛蟹》，盼長期發掘地方學子的歌唱潛能。



▲員林市圓林園草地廣場同步實況轉播。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.27）

「跨界藝術力量」段落首先由來自彰化的歌手林助家（阿家）演唱個人包辦詞曲創作的《火金姑，慢慢仔飛》，由知名詩人吳晟作詞、歌手羅大佑作曲的《吾鄉印象》，以及歌詞改編自吳晟文學作品的《全心全意愛你》，溫暖表達對家鄉土地的眷戀；接著最後壓軸，則由長期關注農村土地議題的獨立樂團「農村武裝青年」主唱江育達（阿達）演出個人創作的《揣啊揣》及《望水》二曲目，持續展現對台灣農村土地的深厚情感。



▲員林市圓林園草地廣場同步實況轉播。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.27）

值得一提的是，本次音樂會各節目段落另由國際知名的優人神鼓及彰化監獄鼓舞打擊樂團演出《大神鼓》與《奔騰》二曲目。優人神鼓與彰化監獄合作推動「鼓藝傳承人才培育計畫」，成立彰化監獄鼓舞打擊樂團，成軍已近10年，鼓舞有「鼓起勇氣、舞動新生」的意涵，其中《奔騰》曲目對於曾經迷失的受刑人樂手而言，展現重新蛻變的音樂教化力量，別具意義。



▲圓林園草地音樂會-學生參與演出打鼓。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.27）

本次音樂會受邀賓客廣邀在地經濟弱勢兒少家庭、總統教育獎得主、新住民家庭、國立彰化特殊學校及和美實驗學校同學，以及多次受邀至各地公益演出、由視障孩子所組成的心光樂團、馬興社區少年戰鼓隊小朋友，還有致力地方公益活動的各界人士，同時也邀請友邦使節及駐台代表一同聆賞。