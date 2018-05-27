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娛樂

張文綺包包被搜出檳榔袋　原因竟是.…..

記者吳維書／台北報導2018/05/27 21:52
▲張文綺（中）站在主持人小路、阿甘旁邊格外迷你。（圖／民視提供 , 2018.5.27）
▲張文綺（中）站在主持人小路、阿甘旁邊格外迷你。（圖／民視提供 , 2018.5.27）

藝人張文綺近日發行第七張專輯《綺麗世界》，她以歌手身分來到網路直播節目宣傳，她站在身高180公分的主持人小路、阿甘旁邊，形成一個大凹字，網友逗趣留言，「張文綺今天看起來很迷你。」無厘頭的她錯看成「迷人」頻道謝，現場笑翻。

小路與阿甘頻出怪招，讓張文綺搞笑表示，「我第一次上節目要控制主持人，根本變成控制姊。」她大讚兩位主持人創意無限，什麼都敢講。有趣的是，在第一關「包包大搜查」，一打開竟然是檳榔塑膠袋裝著葉子！她看大家表情驚訝，連忙解釋那袋子是保平安祭改的葉子。包包裡還搜出超帥氣的墨鏡，她立刻戴上並自稱「高雄宋慧喬」，還要求主持人重新介紹她出場，沒想到她帥氣出場後，卻被發現墨鏡上標籤沒撕，全部人笑翻追問是否沒戴過，她才笑說：「戴過很多次，沒發現標籤沒撕掉。」


▲張文綺坐在搖擺機上抖動被訪問。（圖／民視提供 , 2018.5.27）

第二關快問快答，張文綺坐在搖擺機上抖動被訪問，被主持人問到犀利問題，「徐乃麟跟曾國城只能選一個搭檔主持？」她妙回，「我要選胡瓜。」讓人佩服她的機智與幽默。張文綺在新專輯發揮才華參與作詞，共收錄四首作品，讓她感謝公司的全力幫忙，也難得與弟弟張文騰一起合作〈手足〉，展現姊弟情深。

關鍵字張文綺綺麗世界小路阿甘
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