張文綺包包被搜出檳榔袋　原因竟是.…..

藝人張文綺近日發行第七張專輯《綺麗世界》，她以歌手身分來到網路直播節目宣傳，她站在身高180公分的主持人小路、阿甘旁邊，形成一個大凹字，網友逗趣留言，「張文綺今天看起來很迷你。」無厘頭的她錯看成「迷人」頻道謝，現場笑翻。

小路與阿甘頻出怪招，讓張文綺搞笑表示，「我第一次上節目要控制主持人，根本變成控制姊。」她大讚兩位主持人創意無限，什麼都敢講。有趣的是，在第一關「包包大搜查」，一打開竟然是檳榔塑膠袋裝著葉子！她看大家表情驚訝，連忙解釋那袋子是保平安祭改的葉子。包包裡還搜出超帥氣的墨鏡，她立刻戴上並自稱「高雄宋慧喬」，還要求主持人重新介紹她出場，沒想到她帥氣出場後，卻被發現墨鏡上標籤沒撕，全部人笑翻追問是否沒戴過，她才笑說：「戴過很多次，沒發現標籤沒撕掉。」