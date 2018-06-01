有感嗎？北市房貸負擔率3年半新低　房價所得比亦下滑

央行指出，2017年房市買賣交易量回穩，全國建物所有權買賣移轉棟數較上年增加8.43%，2018年第1季續較去年同期增加10.63%，交易量上升；2017年以來，信義房價指數（成屋市場）呈狹幅盤整，國泰房價指數（新推案市場）則因銷售略見起色而緩升，2018年第一季略回降。

中央銀行發布第12期年度金融穩定報告，去（2017）年台灣不動產市場量回穩、價盤整，第4季全台貸款負擔率37.58%，房價所得比9.16倍，雙雙創1年半新低，而台北市分別為61.52%、14.99倍，雖創3年半及近2年新低，仍居全國最高，購屋負擔仍重。至於傳出有銀行房貸逾放比攀升，央行強調，根據內部進行總體銀行房貸壓力測試結果，至今年第1季底，尚符合標準，沒有大幅上揚情況，應是單一銀行、特定區域的現象。

而2017年第4季全國貸款負擔率為37.58%，房價所得比為9.16倍，雙雙下滑至1年半低點，但台北市分別為61.52%及14.99倍最高，分別來到3年半及近2年新低。

家庭部門債務負擔則略增，而金融機構對其放款的信用品質尚佳。央行指出，2017年底家庭部門借款餘額成長至15兆元，相當於全年 GDP 的86.07%，相對可支配所得總額的倍數小幅上升至1.42倍，債務負擔略增。

此外，央行表示，2017年底金融機構對家庭部門放款的逾放比率略升至0.27%，尚居低點，信用品質仍未明顯惡化，而我國家庭部門儲蓄率高且淨資產不低，財務體質尚屬穩健，且國內失業率及放款利率續處低檔，有助家庭部門維持健的償債能力。

至於2017年受國際資金持續匯入影響，全年新台幣兌美元多呈現震盪走升趨勢，年底收在29.848元、全年升值8.14%。2018年第1季國際資金持續流，新台幣兌美元續升，3月底收在29.12元。

2017年新台幣兌美元匯率波動率在0.85%至6.07%間，全年平均波動率3.41%，2018年第1季波動率則介於1.43%至4.97%間。不過，央行表示，相較於日圓、歐元、韓元、星幣等，新台幣兌美元匯率相對穩定，而受匯率變動影響較大的壽險公司，可運用 SWAP（換匯）、遠匯等工具充分避險。