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台積電進駐南科！台南安定區200阿嬤身價破億　房價5年漲幅近9成

▲受惠於科學園區題材效應，台積電進駐南科，台南市的安定區不只有約200名阿嬤身價破億，房價近5年漲幅更高達近9成。（圖／永慶房屋提供）
▲受惠於科學園區題材效應，台積電進駐南科，台南市的安定區不只有約200名阿嬤身價破億，房價近5年漲幅更高達近9成。（圖／永慶房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

高鐵軌道經濟與高科技產業進駐是房市強勢的雙引擎指標。房仲業者觀察2019年至2023年期間，三大科學園區所在行政區與縣市成屋單價漲幅的變化，發現南部科學園區（台南園區）所在行政區的房價漲幅最為突出，其中台南市安定5年漲幅接近9成最狂。

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南科持續開發，台南安定區農地價格狂飆，已從原本的每分4、500萬飛漲至4、5千萬元，飆漲10倍。安定區農會存款也從20年前的20億，如今增長至95億元。據悉，許多民眾土地被徵收，可能有200名阿公阿嬤體驗一夕暴富，不過他們還是過著樂活的生活，有如隱形富豪。

台南安定、新市及新竹寶山成屋單價5年漲幅皆逾7成

細看到科學園區所在行政區成屋房價漲幅，安定區五年間漲幅以88.2%居冠，新市區、寶山鄉分別以80.7%和74.5%緊追在後。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，科學園區為台灣科技發展的重要指標，不僅能帶動產業結構的調整，維繫經濟繁榮，也能吸引不少人口遷入，推升當地房市表現，因此科學園區周邊房屋成為最大受益者。

陳金萍說明，在南部科學園區未開發前，安定區發展較為緩慢，但在南科陸續開發後，帶動當地都市規劃，使安定區發展加速。再加上近年來科學園區發展逐漸成熟，提供大量的就業機會，也吸引不少人口移入，提升安定區整體發展與生活水平，連帶促進房價上漲。近5年安定區成屋單價從11.0萬元漲至20.7萬元，漲幅高達88.2%。

▲三大科學園區所在行政區與縣市近五年成屋房價漲幅。（圖／永慶房屋提供）
▲三大科學園區所在行政區與縣市近五年成屋房價漲幅。（圖／永慶房屋提供）
至於新市區，除擁有絕大多數的南科園區，再加上市府為加速提供進駐廠商設廠土地，擬定特定區計畫，新市區部分土地也已獲准成為特定開發區，未來發展性可期。新市區的交通便利性十足，中山高、北二高、東西向快速公路、台一省道皆彙集於新市區，為台南市整體交通網的中心。未來靠著高科技產業，新市區有望成為台南的明日之星。近5年新市區成屋單價從13.5萬元漲至24.4萬元，漲幅達80.7%。

而寶山鄉成屋單價5年間漲幅為74.5%，漲幅也相當凌厲。陳金萍指出，新竹縣寶山鄉為新竹房市蛋白區，房價長期位於低檔，不過近期隨著新竹市區發展飽和及台積電設廠效應下，建商推案外擴，讓傳統蛋白、蛋殼區域房價也持續走揚。

新市區成屋單價5年間爬升7名最狂

若再進一步觀察三大園區所在行政區於各個縣市的排名變化可以發現，新市區一口氣從爬升7名至全市第四名。陳金萍表示，三大科學園區中，南部科學園區所在的3個行政區成屋單價爬升的名次皆明顯高於竹科與中科的行政區，顯示台南園區的磁吸效應明顯，在產業聚落、就業機會、人口紅利加持下，購屋需求穩定成長，也推升這3區房價。

至於大雅區，5年來成屋單價爬升5個名次至全市第8。陳金萍說明，中部科學園區與台中市整體房價漲幅相當，中科的鐵、公路交通便捷且鄰近台中都會區，園區從業人口僅約5.5萬人占台中總人口數不到2%，再加上台中市近年來積極推動市地重劃，房屋供給相對充足及比價效應的情況下，園區題材外溢效應明顯，轉往沙鹿、龍井、大雅等區域，使縣市房價呈現均質成長的狀況，其中大雅區成屋單價爬升速度顯著，5年間漲幅為45.5%。

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