章魚燒32E「雪乳妹」爆紅　網友排隊朝聖「好想吃！」

▲辣模黃米可（MIKO）日前因為一張穿著緊身 T 恤、認真做章魚燒的照片在網路上爆紅。（圖／翻攝自黃米可臉書, 2018.06.03）

美乳辣模黃米可（MIKO）日前因為一張穿著緊身 T 恤、認真做章魚燒的照片在網路上爆紅，吸引了許多網友不惜在大熱天前往新竹排隊買章魚燒，為的只是看她一眼；而許多看到她本人之後的網友也紛紛上網分享「觀後感」，直呼：「完全驚為天人」、「本人比照片更漂亮啊！」

綜合媒體報導，黃米可本身是一位專職的平面 Model，平時工作行程滿滿，只有在空檔時才會回新竹幫妹妹的章魚燒顧攤。日前一張「雪乳照」經過媒體報導，為小攤子帶來了人氣，許多網友從各地北上、南下來到新竹，就是為了一睹「雪乳妹」的風采。



▲日前黃米可再度回到新竹，穿著清涼在妹妹的章魚燒攤子幫忙顧攤。（圖／翻攝自黃米可臉書, 2018.06.03）



▲許多網友從各地北上、南下來到新竹排隊買章魚燒，就是為了一睹「雪乳妹」的風采。（圖／翻攝自黃米可臉書, 2018.06.03）

報導指出，黃米可日前再度穿著清涼，在妹妹的章魚燒攤子幫忙顧攤，慕名而來的男網友則大排長龍。黃米可也在臉書上分享照片，並 PO 文感謝道：「感謝大家支持與耐心等待！」她還 PO 出自己雙手被滾燙的熱油給噴到起水泡的照片，表示「這是每天都會發生的事情」，讓網友看了都感到不捨。



▲黃米可還 PO 出自己雙手被滾燙的熱油給噴到起水泡的照片，讓網友們看了都感到不捨。（圖／翻攝自黃米可臉書, 2018.06.03）

許多排隊買完章魚燒的網友，也上網留言道：「本人真的很漂亮，甚至比照片更漂亮！」、「特地從台北下去買，很值得」、「完全驚為天人啊！」