化異為同　全民幸福政黨聯盟籲回復國統綱領

匯集台灣最多政黨的全民幸福政黨大聯盟於六月三日假圓山大飯店舉行成立三周年典禮，全民幸福政黨大聯盟在成立三周年慶典上，提出恢復2006年廢止的「國家統一綱領」主張；呼籲政府要以全民福祉為核心，持續推動兩岸經貿往來；以中華文化為架構，持續推動交流以增互信。

總主席陳柏光以「以國為重 一至對外」為題發表演說，陳柏光認為兩岸關係一向是個複雜的難題，而複雜的兩岸問題，需要我們冷靜思考。他說，地球上在某些地區，每日都在戰爭，人民荼炭，民不聊生；而兩岸數十年來卻有空間寧靜發展，讓臺灣崛起、大陸繼之，兩岸同胞當前都享有經濟發展所帶來的富裕景象，這完全歸功於當年蔣經國與鄧小平兩位領導人對「和平統一」的堅持。和平帶來經濟繁榮與發展，統一給我們中華民族壯大的願景，在這個緊張時刻更要冷靜思考兩岸的出路與未來。

陳柏光認為，今日大陸的強大，讓中華民族在國際上揚眉吐氣，而台灣因 20 年來政治不斷的內鬥、領導者政策擘劃視野的不足，逐漸走向衰落，此非眾人所樂見；陳柏光呼籲兩岸同胞，應繼續促進彼此交流，兩岸有能者應該積極協助台灣走向更好的發展、讓台灣人民有更好的生活、勾勒幸福美好願景的盼望。兩岸應從「求同存異」正式步入「化異為同」階段，以國為重，以民為本，一致對外，共創兩岸和平，同享經濟共榮，共同推動恢復《國家統一綱領》。

為因應立法院去年底政黨法修法，新版政黨法規定政黨若連續四年未推薦候選人參選，將廢止其備案；目前已有多個政黨因此向內政部申請註銷政黨登記。全民幸福政黨大聯盟在成立三周年典禮上亦宣布將首次推派出候選人投入選戰，現場由總主席陳柏光一一授戰旗給各政黨主席，象徵旗開得勝。