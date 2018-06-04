圖輯／日本偶像女團「乃木坂46」秘密來台拍攝廣告

日本偶像女團「乃木坂46」成員西野七瀨、齋藤飛鳥、秋元真夏、松村沙友理、堀未央奈、大園桃子、櫻井玲香，來台拍攝便利商店廣告。今（4）日三位成員齋藤飛鳥、秋元真夏、松村沙友理，特別撥空接受訪問，聊到這次來台灣拍攝廣告的心情，三人都覺得台灣人非常的親切，現場還跟工作人員學了中文「我喜歡台灣」。