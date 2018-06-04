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圖輯／日本偶像女團「乃木坂46」秘密來台拍攝廣告

圖輯／記者林柏年2018/06/04 21:45

  • ▲「乃木坂46」成員（左至右）秋元真夏、齋藤飛鳥、松村沙友理，來台拍攝廣告。（圖／記者林柏年攝, 2018.06.04）

  • ▲「乃木坂46」成員（左至右）秋元真夏、齋藤飛鳥、松村沙友理，來台拍攝廣告。（圖／記者林柏年攝, 2018.06.04）

  • ▲「乃木坂46」成員（左至右）秋元真夏、齋藤飛鳥、松村沙友理，來台拍攝廣告。（圖／記者林柏年攝, 2018.06.04）

  • ▲「乃木坂46」成員（左至右）秋元真夏、齋藤飛鳥、松村沙友理，來台拍攝廣告。（圖／記者林柏年攝, 2018.06.04）

  • ▲「乃木坂46」成員（左至右）秋元真夏、齋藤飛鳥、松村沙友理，來台拍攝廣告。（圖／記者林柏年攝, 2018.06.04）

  • ▲日本偶像女團「乃木坂46」松村沙友理，來台拍攝廣告。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.4）

  • ▲日本偶像女團「乃木坂46」秋元真夏，來台拍攝廣告。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.4）

  • ▲日本偶像女團「乃木坂46」齋藤飛鳥，來台拍攝廣告。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.4）

  • ▲「乃木坂46」成員（左至右）秋元真夏、齋藤飛鳥、松村沙友理，來台拍攝廣告。（圖／記者林柏年攝, 2018.06.04）

日本偶像女團「乃木坂46」成員西野七瀨、齋藤飛鳥、秋元真夏、松村沙友理、堀未央奈、大園桃子、櫻井玲香，來台拍攝便利商店廣告。今（4）日三位成員齋藤飛鳥、秋元真夏、松村沙友理，特別撥空接受訪問，聊到這次來台灣拍攝廣告的心情，三人都覺得台灣人非常的親切，現場還跟工作人員學了中文「我喜歡台灣」。

關鍵字乃木坂46齋藤飛鳥秋元真夏松村沙友理
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