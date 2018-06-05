世足／FIFA年年給經費　足協依舊亂糟糟？

中華足協惡鬥問題非一朝一夕可解決，尤其是國際足總(FIFA)，每年都會給不少經費，加上體育署每年都有補助跟「足球中程計畫」，若團結一致，以足協的資源與權力，可以做更多事。

不過足協在3月改選就引發FIFA關注，除了內部兩派互鬥外，「奪權」或許才是更重要的關鍵。

目前傳出前總統府秘書長邱義仁有意競選，而原本足協理事長林湧成也想要連任，兩方「仙拚仙」，越洋告狀，讓中華足協不斷內耗。

兩方不斷利用媒體放話，加上不斷跟國際足總檢舉中華足協內部有問題，加上足協也被爆出給予選手出場費太低、獎金分配不均等話題，中華足協內部永遠無法有安寧之日。