世足／FIFA年年給經費　足協依舊亂糟糟？

中華足協惡鬥問題非一朝一夕可解決，尤其是國際足總(FIFA)，每年都會給不少經費，加上體育署每年都有補助跟「足球中程計畫」，若團結一致，以足協的資源與權力，可以做更多事。
不過足協在3月改選就引發FIFA關注，除了內部兩派互鬥外，「奪權」或許才是更重要的關鍵。
目前傳出前總統府秘書長邱義仁有意競選，而原本足協理事長林湧成也想要連任，兩方「仙拚仙」，越洋告狀，讓中華足協不斷內耗。
兩方不斷利用媒體放話，加上不斷跟國際足總檢舉中華足協內部有問題，加上足協也被爆出給予選手出場費太低、獎金分配不均等話題，中華足協內部永遠無法有安寧之日。
目前台灣加上甲級聯賽、木蘭聯賽，以及中學校隊等，不過50支左右，如何增加隊伍，也是問題。
相關人士透露每年足協可獲得超過30萬美元以上的補助，加上體育署等補助，國際賽集訓、出國移地訓練等，一年花費也破億，足協如何在有限的經費中給予球員協助，並增加世界排名，是目前足協最大目標。
近年來中華隊在國際排名上升速度有目共睹，總教練Gary White也帶領台灣走向世界最高的121名，發展足球也成為刻不容緩的使命。
但不管是「林派」還是擁有前足協副理事長龔元高、劉福財等支持的「邱派」，都代表台灣足球絕對有在國際競爭本錢，尤其是差點重返亞洲24強，但又再次發生惡鬥，恐怕讓人看不到未來。
2018年世界盃，台灣又再次當觀眾，2022年、2024年，甚至未來10年，究竟台灣還有沒有辦法打進世界百名內目標，甚至打進亞洲前四強，若要繼續惡鬥下去，可能都不容易。