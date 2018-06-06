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挑戰酷夏「五窮六絕」 台中市餐飲業換菜單衝業績

記者金武鳳／台中報導2018/06/06 23:47
▲bistro88迎接酷夏換新菜單，一道百分百和牛肉漢堡要價近千元，吃過的人都說「值得」（圖／金武鳳攝 , 2018.6.6)
▲bistro88迎接酷夏換新菜單，一道百分百和牛肉漢堡要價近千元，吃過的人都說「值得」（圖／金武鳳攝 , 2018.6.6)

時序進入夏季，5月以來持續創新的高溫，讓台中市餐飲業紛紛換新菜單，以迎接酷夏「五窮六絕」挑戰。以台中林酒店森林百匯為例，6月起推出夏日海洋節，祭出近百道澎派海鮮料理。人氣名店「bistro88」義法餐酒館很霸氣，繼推出每客680元的「龍蝦三明治」大賣後， 再推百分之百和牛肉製成的漢堡「九州鹿耳島夢幻和牛堡」，一客要價880元，要以創新高檔食材菜色，滿足消費者味蕾。

林酒店森林百匯推出的「夏日海洋節」，除了現場增添海洋氛圍的佈置，並結合當季新鮮海味，每日由產地直送鮪魚、旗魚、小卷等漁貨，經師傅精湛刀工處理，切出片片厚實的美味。其中有三大招牌菜色，包括「波士頓龍蝦湯」、「椒鹽天使紅蝦」、「現切爐烤肋眼牛排」都是無限量供應。


▲林酒店森林百匯六月起推夏日海洋節，上百道澎派料理任你吃到飽（圖／金武鳳攝 , 2018.6.6)

另外還有奶油鮪魚燉飯、香煎旗魚佐莎莎醬、南洋風味海鮮湯、鮪魚紅醬披薩、鮪魚小漢堡、鐵炮壽司、蔥花鮪魚、鐵火細捲、日式櫻花蝦蔬菜天婦羅、樹子龍膽石斑、泰式鱘龍魚海鮮沙拉、檸檬鱘龍魚、櫻花蝦絲瓜、三杯龍膽石斑等，共有百道精選菜色任你選擇。

台中林酒店表示，森林百匯自開幕以來，每隔兩天就由主廚團隊親自前往東港、西螺等產地，採買所需的蔬果、漁獲，以維持食材的品質及新鮮度，關鍵的因素在每個餐檯後，都有獨立的廚房設備及廚師專責。目前有西式、日式、現炒、廣式、港點、泰式、西點、PIZZA等八大主題廚房，可以滿足消費者不同需求，希望新推夏日海洋節活動，能拉抬一成業績。

bistro88義法餐酒館自2016年加入早午餐市場，為了抓住顧客的喜好，每季更換新菜色外，在菜色與價位設計上，也兼顧平價與高檔，以因應不同客層需求。例如洛杉磯洛杉磯鬆餅套餐等，一客180元起，高單價的則首推活龍蝦製作的龍蝦三明治，單份680元的價格，曾引發台中龍蝦三明治風潮。

bistro88店經理steven表示，台中公益路是一級餐飲戰區，近年來受景氣影響，已有不少知名餐飲業，因承擔不了房租壓力紛紛退出。6年來，bistro88能屹立不搖，是bistro88看清台中消費者喜新厭舊，為了抓住消費者的胃，菜色每季推陳出新，6月晚餐單點菜單已全面更新，就是要滿足饕客味蕾。

其中，「九州鹿耳島夢幻和牛堡」是主廚嚴選日本鹿兒島和牛打造的無敵漢堡。強調以100％純和牛製作厚切炙烤至七分熟，鎖住肉汁，搭配墨西哥辣椒與酸黃瓜，帶出層次感，最後刷上私房醬汁。每份售價880元＋10％。本月11日起至30日，平日午、晚間，各限量前五客半價優惠。


▲bistro88的新菜色「水果卡士達乳酪星星披薩」，摻加水果丁，清新爽口，是夏日最熱銷甜品（圖／金武鳳攝 , 2018.6.6)

另外晚餐有許多單點新菜色上市，包括「三星蔥酒醋燻鴨披薩」，底醬為主廚密製青蔥醬，加上酸甜的巴薩米克醋及味道恰到好處的煙燻鴨絲，最後撒上滿滿的宜蘭三星蔥，入口香氣撲鼻。

迎接酷夏，甜品也換新口味，最熱賣的是「水果卡士達乳酪星星披薩」，五芒星形狀的甜披薩，使用甜甜的卡士達奶油搭配馬札瑞拉起司，撒上滿滿的綜合當季水果丁，清新爽口，餐後來一片，讓人有快樂ending的幸福感。

關鍵字bistro88和牛肉漢堡林酒店森林百匯夏日海洋節
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