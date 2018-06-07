女星揭7歲恐怖經歷　「大哥哥要我幫他」一生陰影難抹滅

33歲女星李依瑾出道前是廣告模特兒，外型甜美的她近年積極朝演員目標邁進，曾演過《終極X宿舍》、《我的寶貝四千金》等偶像劇，更以《新世界》入圍過金鐘獎女配角，演藝事業看似順遂的她，日前在節目上透露27歲時發現自己有憂鬱傾向，原因竟是小學二年級時一段恐怖往事，造成她一輩子的陰影。

李依瑾在《麻辣天后傳》透露，7歲那年讀小學二年級時，因為爸媽忙於菜市場工作，放學都是自己走路回家，有天她下課在家門前遇見一位大哥哥，對方請求李依瑾幫他一個忙，對方問說：「可不可以跟妳借妳家的廁所？」她應允後讓對方進到家中，也順著要求帶這位大哥哥進了廁所，沒想到對方一進廁所就把門反鎖，接著要李依瑾幫他「很多事情」，她也一一照做，直到開始覺得有些不舒服，李依瑾便騙對方爸媽快要回家，「那個大哥哥才趕快穿好褲子。」她說雖然沒有真的被侵害，「但是其他的就是幾乎也都做了」。



▲李依瑾揭露幼年恐怖經歷。（圖／翻攝麻辣天后傳YOUTUBE , 2018.06.07）

談起這段可怕經驗李依瑾仍難掩內心恐懼，直到27歲那年，有天她坐在電腦前突然感到莫名悲傷，眼淚也不停地掉，深深覺得「這個世界只有我一個人」，才驚覺自己生病，後來甚至出現輕生念頭，她表示從沒看過醫生也沒服藥，「我不相信醫生，就跟我不相信人一樣，我不相信世界上的任何東西。」她靠著騎單車環島、閱讀心靈書籍、以及藉由舞台劇演出漸漸找回自我，她說經歷那件事情讓她學到「原諒別人等於原諒自己。」



▲李依瑾坦承曾有憂鬱症狀。（圖／翻攝麻辣天后傳YOUTUBE , 2018.06.07）