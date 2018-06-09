嘉市石猴雕刻競賽　吳宗禧奪首獎

第11屆「2018嘉義市石猴雕刻徵件競賽」，9日在市立博物館，吳宗禧以作品〈歡喜猴〉，從2013年開始參賽，六度闖關終於拿下第一名。其獨特造型技法，獲得評審委員的一致讚賞，獲得獎金十萬元，獨特造型技法，獲得評審委員的一致讚賞，並由嘉義市長涂醒哲親自頒獎表揚。
涂醒哲表示，嘉義石猴雕刻獨步全國，為了讓石猴歷史特色在這塊土地發光發熱，市府積極透過大型石猴創作賽、國際石猴創作營及全國徵件比賽推廣石雕，為石猴雕刻藝術再創新局，盼創作能量不斷累積，日後發展成石猴園區、石猴館，成為城市觀光特色。
文化局說明，吳宗禧〈歡喜猴〉為自然有機的橢圓造型，雕刻線條肌理的舖陳手法，有隋唐時代飛天佛像衣紋皺褶的線描趣味。整體具現代感的弧度與簡約俐落的線條，清晰呈現石猴的自然、隨和與圓融。作者以微笑歡喜的心，揣摩猴子可愛的俏皮模樣，高額大耳充滿福相。獨特造型技法，獲評審委員一致讚賞。
嘉義市石猴雕刻徵件競賽邁入第11屆，不僅持續向全國徵件，前三名作品將由文化局典藏。今年競爭激烈，共有41件作品參賽，其中不乏雲林、台中等外縣市的參賽者，參賽情況踴躍。30件得獎作品即日起至7月29日，在市立博物館2樓石猴特展區展出，歡迎市民朋友及石猴雕刻愛好者踴躍參觀，體會嘉義特有的石猴藝術之美。