嘉市石猴雕刻競賽　吳宗禧奪首獎

第11屆「2018嘉義市石猴雕刻徵件競賽」，9日在市立博物館，吳宗禧以作品〈歡喜猴〉，從2013年開始參賽，六度闖關終於拿下第一名。其獨特造型技法，獲得評審委員的一致讚賞，獲得獎金十萬元，獨特造型技法，獲得評審委員的一致讚賞，並由嘉義市長涂醒哲親自頒獎表揚。

涂醒哲表示，嘉義石猴雕刻獨步全國，為了讓石猴歷史特色在這塊土地發光發熱，市府積極透過大型石猴創作賽、國際石猴創作營及全國徵件比賽推廣石雕，為石猴雕刻藝術再創新局，盼創作能量不斷累積，日後發展成石猴園區、石猴館，成為城市觀光特色。