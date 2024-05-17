台積電飆855元全賣了！他爽賺213萬離場 神人震撼現身：台灣股神
台積電（2330）日前跳空開高，以852元開出，股價一度衝達855元，再度創下歷史新高，市值飄破22兆1744億元，貢獻大盤指數133點，非常的驚人。然而就有持台積電股票的股民，認為終於等到完美的出場時機，將手上的股票全部出清，現賺213萬損益出場，沒想到在大家一片祝福與欽佩聲下，留言區卻釣出史詩級的神人，從買台積電股票至今，報酬率已經衝破1200％，讓不少人被震撼表示：「你才是真的台灣股神吧？」
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「今天台積創新高，我也順勢出清所有台積電，當初318元買進，也等了好幾年，現在準備湊錢買房，謝謝TSMC，也祝大家人人發大財」只見貼出的對帳單，該網友當初以318元買進，最終賣在台積電股價近日歷史新高的855元，報酬率達167%，讓他直接賺進213萬。
貼文曝光後，不少股民也紛紛回應「318抱到855，厲害呀」、「好厲害喔！而且還賣在最高點耶，真的佩服」、「3百多是什麼時候開始抱的啊....好厲害喔」、「能夠從$318抱到$855真的不容易，很厲害！相信應該是有做過研究及做好資產配置後才出場」、「股票轉房產，房產繼續漲很聰明！恭喜大大」。
比吳怡霈還扯的神人！台積電68元買入放到現在「報酬1200%」
日前女星吳怡霈表示自己有帳戶買了鴻海股票卻遺忘，經過10年再打開之後，本來花成本5萬多的鴻海股票，現在已經漲到有50萬的價值，報酬率830%，不僅吳怡霈自己嚇了一跳，眾多網友看到投資報酬率也是全部傻眼，直呼吳怡霈是女股神。
不過在該網友的台積電出清文當中，另一位持有台積電股票的股民更狠，他在台積電62.4元時一口氣買進6000股，成本價37萬4千餘元，沒想到他放到現在，價值已經飆漲到502餘萬，損益464餘萬元，報酬率高達1239%，甚至比吳怡霈的830%還要更多。
不少網友紛紛傻眼表示：「你就承認你是上古神獸吧」、「太可怕了.....這個根本是時空旅人吧」、「太扯，第一次看到有人62.4元就買了」、「台灣股神是你吧，過這麼低調」、「真的釣出神人，被震撼教育了，高手在民間」連該文原PO都忍不住驚嘆「62.4太神了，我願稱你台積王」。