LINE來電鈴響狂響！電話卻不能接 官方認了災情：內行曝2招自救
LINE在台灣擁有高達90%的驚人滲透率，全台2300萬人中，使用LINE的活躍用戶數就高達2100萬。不過，最近LINE爆嚴重災情，LINE來電只聞鈴聲響，卻不見接聽畫面和通知，電話根本無法接聽，讓一票使用者大喊崩潰。對此，LINE證實回應了。內行則教2招自救。
記者徐銘穗/綜合報導
一名女網友近期在臉書「爆怨2公社」公開社團發文表示，最近發現LINE來電後，鈴聲就是一直響，但根本沒接聽畫面，導致未接來電一通又一通，讓她氣罵：「到底什麼時候會修好？我都以為是手機故障！」
不是手機故障！LINE證實安卓14.5.0以上版本通話出狀況
貼文引發討論，超過200名網友都遇上相同狀況，也都懷疑是自己手機有問題，不少人甚至刪除LINE App再重新下載，但狀況一樣沒解決，不少人抱怨因此漏接公司老闆、客戶等重要電話，受害網友自曝「下載到安卓的14.6.1版本的，目前皆是如此.....受害中」。
對此，LINE曾在官網發聲明，證實Android（安卓）LINE應用程式14.5.0以上版本，已出現無法顯示來電畫面，收到來電但無法接聽，以及對方切斷發話後，才顯示未接來電畫面等問題，目前已進行修復作業。
在LINE官方宣布修復前有解方嗎？達人分享兩招，試過有效，一、設定關閉忽略免打擾，「設定裡面把『忽略免打擾』關掉，目前我的都正常」；二、設定打開懸浮視窗，「LINE設定-通話裡的懸浮視窗設定打開，重開機就好了」。