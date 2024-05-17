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LINE來電鈴響狂響！電話卻不能接　官方認了災情：內行曝2招自救

▲LINE可以貼圖用到飽的「超值方案」，即日起「進階型」訂閱用戶可享「主題」桌面用到飽，但加量也加價，進階型原本為600元一年，5/8後漲到為990元，一口氣要多390元。（資料照片，圖／記者陳明中攝）
▲LINE可以貼圖用到飽的「超值方案」，即日起「進階型」訂閱用戶可享「主題」桌面用到飽，但加量也加價，進階型原本為600元一年，5/8後漲到為990元，一口氣要多390元。（資料照片，圖／記者陳明中攝）

記者徐銘穗/綜合報導

LINE在台灣擁有高達90%的驚人滲透率，全台2300萬人中，使用LINE的活躍用戶數就高達2100萬。不過，最近LINE爆嚴重災情，LINE來電只聞鈴聲響，卻不見接聽畫面和通知，電話根本無法接聽，讓一票使用者大喊崩潰。對此，LINE證實回應了。內行則教2招自救。

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一名女網友近期在臉書「爆怨2公社」公開社團發文表示，最近發現LINE來電後，鈴聲就是一直響，但根本沒接聽畫面，導致未接來電一通又一通，讓她氣罵：「到底什麼時候會修好？我都以為是手機故障！」

不是手機故障！LINE證實安卓14.5.0以上版本通話出狀況

貼文引發討論，超過200名網友都遇上相同狀況，也都懷疑是自己手機有問題，不少人甚至刪除LINE App再重新下載，但狀況一樣沒解決，不少人抱怨因此漏接公司老闆、客戶等重要電話，受害網友自曝「下載到安卓的14.6.1版本的，目前皆是如此.....受害中」。

對此，LINE曾在官網發聲明，證實Android（安卓）LINE應用程式14.5.0以上版本，已出現無法顯示來電畫面，收到來電但無法接聽，以及對方切斷發話後，才顯示未接來電畫面等問題，目前已進行修復作業。

▲LINE證實，安卓LINE14.5.0以上版本，無法顯示來電畫面。（圖／翻攝LINE官網）
▲LINE證實，安卓LINE14.5.0以上版本，無法顯示來電畫面。（圖／翻攝LINE官網）
在LINE官方宣布修復前有解方嗎？達人分享兩招，試過有效，一、設定關閉忽略免打擾，「設定裡面把『忽略免打擾』關掉，目前我的都正常」；二、設定打開懸浮視窗，「LINE設定-通話裡的懸浮視窗設定打開，重開機就好了」

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