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「粉紅豬小妹」要帶台南民眾一起「玩」英語

記者黃文博／台南報導2018/06/13 11:05
▲台南市政府請來「粉紅豬小妹」以及青少年的超級偶像-阿滴、滴妹擔任英語推廣大使。（圖／第二官方語言辦公室提供，2018.06.13)
▲台南市政府請來「粉紅豬小妹」以及青少年的超級偶像-阿滴、滴妹擔任英語推廣大使。（圖／第二官方語言辦公室提供，2018.06.13)

台南市政府緊鑼密鼓籌辦「 2018 台南市英語閱讀季」，主辦單位第二官方語言辦公室指出，今( 2018 )年請來兒童界的巨星「粉紅豬小妹」以及青少年的超級偶像 YouTuber阿滴、滴妹擔任英語推廣大使，期待藉由偶像的影響力，帶動台南市英語學習風氣。

二官辦指出， 2016 年台南市英語閱讀季由企鵝藍燈書屋免費贊助小兔彼得圖像權，深受小朋友歡迎，成功帶動台南市英語學習風氣。今年則由「粉紅豬小妹」（ Peppa Pig 佩佩豬）接棒，要繼續帶著台南的大朋友、小朋友在「歡樂英語派對」一起「玩」英語。

因電視節目播出，粉紅豬小妹在台灣廣受小朋友喜愛，是兒童界的超級天王，南市府二官辦特別商請佩佩豬擔任推廣大使，期待為學齡前、國小階段的兒童英語力扎根，由可愛、俏皮佩佩豬來告訴小朋友還有爸爸媽媽們，如何善用 YouTube 、網路資源、免費電子書等，在生活中營造英語學習環境，隨時隨地聽英語、學英語、玩英語。

除了佩佩豬擔任代言人，「 2018 台南市英語閱讀季」還邀請人氣超旺、 YouTube 粉絲超過百萬、全台最大英語學習 YouTube 頻道創辦人阿滴，分享學好英語的秘訣！二官辦指出，由於今年閱讀季執行單位為敦煌書局，而阿滴、滴妹為敦煌書局的年度代言人，因此市府才能有機會請他們來擔任英語推廣大使。

二官辦指出，近期若是市民朋友街頭捕獲野生阿滴、滴妹，不要懷疑，就是他們，為了幫助台南市民學英文而來的！阿滴、滴妹近期將走訪台南，推出一支「台南味」的幽默英語學習影片。

關鍵字粉紅豬小妹英語閱讀季南市府二官辦佩佩豬
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