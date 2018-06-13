影／文化心靈饗宴　兒童青少年詩畫創作得獎作品巡迴首展

「彰化縣107年兒童暨青少年詩畫創作比賽得獎作品巡迴首展」正式展開了，自即日起至6月29日，在彰化縣政府一樓中庭展出50件優勝及佳作作品， 13日上午辦理開幕式暨頒獎典禮，由彰化縣副縣長林明裕頒獎給詩作及畫作比賽各組優勝學生及指導老師，現場並安排獲獎同學表演詩作吟誦。林明裕歡迎喜愛詩畫創作的民眾蒞臨參觀，一起享受「多音交響的文化心靈」饗宴。



▲彰化縣政府辦理107年兒童暨青少年詩畫創作比賽得獎作品巡迴首展，副縣長林明裕頒獎給獲獎同學。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

林明裕表示，這些孩子的作品所表現出來的不僅貼近本土，也是一種情感的發揮，有的是對空氣汙染的關切，有的是對失智老人阿公的懷念，在在都顯示孩子們對這塊土地、對社會的關心，透過詩與畫的抒發，展現孩子們將成為關懷彰化縣未來發展的種子。



▲彰化縣政府辦理107年兒童暨青少年詩畫創作比賽得獎作品巡迴首展，副縣長林明裕頒獎給獲獎同學。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

林明裕指出，這些得獎的詩畫作品都出自於孩童，讓文化深耕不是只有詩跟畫，也結合社會議題，這些具有人文關懷的詩作和圖畫，也讓具有創作天分的孩子能夠想像詩畫的意象，這是彰化縣值得驕傲的事情。



▲彰化縣政府辦理107年兒童暨青少年詩畫創作比賽得獎作品巡迴首展，副縣長林明裕頒獎給獲獎同學。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

「彰化縣107年兒童暨青少年詩畫創作比賽」，今年已邁入第20年，比賽分二階段辦理，先徵詩、再徵畫。今年第一階段「詩作比賽」，除了華語外，首次加入了母語組的徵件，共有91件作品得獎，第二階段「畫作比賽」以得獎詩作為題，共有85件優秀作品獲獎。



▲彰化縣政府辦理107年兒童暨青少年詩畫創作比賽得獎作品巡迴首展，副縣長林明裕頒獎給獲獎同學。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

高中組優勝彰化藝術高中李易璇的作品「黑白」：內容切題，將詩意表現得恰到好處，用色寒色黑白為主，有統一和諧之感，用筆嫻熟頗能隨心所欲。國中組優勝彰安國中楊姿呈創作「冬」：色調柔美、技巧成熟，配色以綠與紅點出冬季裡的佳節氣氛，人物的表情生動自然。



▲彰化縣政府辦理107年兒童暨青少年詩畫創作比賽得獎作品巡迴首展，副縣長林明裕頒獎給獲獎同學。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

國小高年級組優勝泰和國小黃僑安創作「比賽」：構圖頗具巧思，將視覺聚焦在中上方，牽引觀賞者的視線在統一中求變化。國小中年級組優勝平和國小吳芊妤創作「媽媽的手」：主客分明、心中偉大的媽媽有雙大大的手可以保護自己，畫出自己的味道。國小低年級組優勝南興國小陳子涵創作「解憂雜貨店」：水族館中魚蝦、螃蟹色彩繽紛多彩多姿，果然最吸引兒童的眼光，欣賞之餘頗能解憂。