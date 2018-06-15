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漫畫家進故宮 林正儀讚賞鄭問藝術表現

中央社2018/06/15 17:33
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者江佩凌台北15日電）鄭問故宮展今天舉行開幕式，正式有漫畫家進故宮。故宮院長林正儀受訪表示，漫畫曾被視為不良刊物，他小時候也只能「偷偷看」。對於鄭問藝術貢獻及成就，他表示肯定與佩服。

文化部主辦、中華文化總會和國立故宮博物院協辦的「千年一問 鄭問紀念展」，16日起在台北故宮展出3個月，超過250件真跡還原台灣漫畫大師鄭問一生的創作。日前林正儀在故宮接受中央社記者專訪，分享對於鄭問的藝術影響看法以及和漫畫的情感。

「漫畫是不是藝術？」對林正儀而言，這個問題需要整體性的思考，包含博物館定位的問題、年輕人對藝術的認識等面向，「就我來講，漫畫本來就是可以到故宮展出」。

故宮近來致力推動博物館公共化，試圖擴大民眾與故宮的鏈結，提供民眾可親性的生活美學及多元文化體驗。面對外界會質疑故宮對於漫畫的引進，林正儀說，故宮公共化和社會連結很廣，包括產業、文化工作者等，在原有文化藝術方面仍會兼顧到。

「對年輕人而言，整體上認識文化、體驗藝術的學習場域已經開始改變。」林正儀提到，鄭問展不純然是為了想吸引年輕人，一方面肯定鄭問在漫畫圖像藝術領域的貢獻、長期耕耘與創作成就，另一方面希望透過此個展，讓年輕人走入傳統的學習領域，也是一個「嫁接」的方式。

林正儀談到，鄭問的作品在許多人的生活中是有連結性的，而鄭問也畫出許多特色盔甲、銅器紋飾和造型，運用漫畫的獨特藝術語言，詮釋華夏歷史風物的故事文本，這也是讓年輕世代可以認識傳統文化的方式。

訪問這天，林正儀才剛參觀完正在布置的展場，對於鄭問原稿，他十分驚訝鄭問生產量龐大，「畫漫畫都必須要趕稿，有時間性，鄭問繪畫很細膩、很細緻，包括整體構圖、素材豐富性與造型，都非常費工費力」，讓林正儀打趣說，看他畫漫畫30年，「應該沒有休假日吧」。

在林正儀眼中，鄭問的作品在不同時期的造型技術上不斷求新求變，愈加成熟，後期到了「深邃美麗的亞細亞」「始皇」「萬歲」等作品，整體張力、流動性都有很大的改變，運用水墨和西方寫實技法的結合也越來越純熟，是多產且創造力很強的漫畫家。

林正儀最喜歡鄭問的作品是「深邃美麗的亞細亞」，他認為，「深邃」一方面凸顯東方文化特色，一方面架構出氣勢磅礡且多元的人性和社會現象，十分切合當代人的生活狀態，作品甚至更走向文學性和藝術性。

問及林正儀是否喜歡看漫畫，他笑說，小時候住鄉下很少有機會接觸，但還是會「偷偷看」。他憶及，那時諸葛四郎系列的「大戰魔鬼黨」「大鬥雙假面」，以及漫畫家敖幼祥的「烏龍院」、劉興欽的「大嬸婆」等很紅，但他往往只能從同學帶去的漫畫拿來翻一翻、瞄一眼，都沒辦法看完完整一集。

林正儀坦言，他看漫畫節奏很慢，因為他往往會被書中人物造型、動作吸引，還有透過角色眼神、動作、空間呈現等意象充滿想像和對話，因此他在理解過程中會選擇讀慢一點。

過去漫畫常被講成「尪仔冊」或指為「不良刊物」，如今閱讀漫畫的風氣轉變，林正儀說，他現在也會陪家裡小孩看漫畫，更透露去年在談鄭問展籌備時，他的小孩就不斷跟他提朋友想要來故宮看。

林正儀指出，國際上不少重要博物館已將過去幾世紀來的漫畫作品納入典藏，也舉辦多場漫畫與動畫展，如法國羅浮宮規劃「漫畫」成為羅浮宮展覽計畫之一，並且開始與漫畫跨界合作與對話；大英博物館也收藏許多漫畫作品，並曾舉辦日本漫畫家星野之宣（HoshinoYukinobu）的漫畫系列作手稿特展。

「我們不能故步自封，也要迎頭趕上。」對林正儀而言，每一種不同的藝術，有不同表現形式及內涵。他表示，以故宮而言，在藝術的推廣上也希望和社會有更多連結，創造出更新的價值，漫畫也可以是整體合作推動知識、文化的方向。

面對大數據、AI人工智慧的當今社會，林正儀提到，這些科技不僅改變社會結構，也改變人的生活樣態和學習場域，他不斷思考人的生活和學習方式，包含怎麼跟年輕世代有更多共鳴，「不可能停留在以前，不然就很難跟社會互動」。（編輯：管中維）1070615

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