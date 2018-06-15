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原住民活力健康操競賽北區初賽　新竹縣體育館活力登場

記者常似虎／新竹縣報導2018/06/15 20:11
▲原住民活力健康操競賽北區初賽在新竹縣體育館登場較勁。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.15）
▲原住民活力健康操競賽北區初賽在新竹縣體育館登場較勁。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.15）

107年度原住民活力健康操競賽北區初賽，今（15）日上午在新竹縣體育館登場，共有來自宜蘭市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣等6縣(市)轄區、41隊競技，體育館活力四射、熱鬧滾滾。

副縣長楊文科表示，原住民族委員會為推廣活力健康概念，特別結合各地區原住民部落文化健康站，辦理活力健康操競賽，藉此培養部落居民運動之風氣及習慣，並宣傳無菸、少檳、節酒、預防失智；縣府原民處長曾効忠說，這次北區初賽分為「長青組」40隊及「青壯組」1隊，各組前3名優勝隊伍，將代表北區參加全國決賽，繼續為部落爭取榮譽。


▲原住民活力健康操競賽北區初賽在新竹縣體育館登場較勁。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.15）

評分標準包括體適能表現、精神表現、創意、文化元素、服裝儀容等等；由於長青組參賽隊伍有很多7、80歲的長輩，他們拄著柺杖在隊友扶持下進場，也有長輩穿著護脊的鐵衣上場，雖坐在椅子上跳舞，一樣神采奕奕。

有的參賽隊伍穿著原住民服裝、髮飾，或選擇原住民音樂、舞蹈動作融入原住民傳統文化，希望得到評審的青睞。


▲原住民活力健康操競賽北區初賽在新竹縣體育館登場較勁。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.15）

除了健康操競賽外，縣府衛生局同時辦理「菸害防制」及「口腔篩檢」教育宣導活動，促進民眾對自身健康的重視，另外亦將於活動現場展示青壯組之「無菸、少檳、節酒、預防失智」等4大主題宣導海報，使活動內容更添精彩豐富。

關鍵字原住民活力健康操菸害防制口腔篩檢
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