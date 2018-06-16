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烏日區農會米食文化　農禾粽粽來熱鬧登場

記者柳榮俊／台中報導2018/06/16 17:40
▲烏日區農會舉辦「花漾迎百年．農禾粽粽來」在地米食推廣活動（圖／農業局提供, 2018.6.16)
▲烏日區農會舉辦「花漾迎百年．農禾粽粽來」在地米食推廣活動（圖／農業局提供, 2018.6.16)

台中市政府農業局輔導烏日區農會舉辦「花漾迎百年．農禾粽粽來」農業推廣活動，今(16)日在烏日福德祠前廣場登場，展售在地特色農產品，並結合端午佳節，規劃陸上龍舟競賽、包粽子比賽、食農教育體驗等多元內容，也表揚20位績優農業推廣人員，副市長林依瑩出席頒發競賽前3名獎項，並與民眾一起體驗包粽樂趣。

烏日區農會舉辦「花漾迎百年．農禾粽粽來」農業推廣活動，今副市長林依瑩、農業局副局長蔡勇勝、烏日區長林峰輝、立法委員顏寬恒、議長林士昌、市議員吳瓊華、台中區農業改良場副場長洪梅珠、台中市農會總幹事林育葦、烏日區農會理事長魏周森等人都共襄盛舉。

林依瑩為龍舟競賽及包粽競賽前3名團隊頒獎，也與現場民眾一起體驗包粽樂趣。她表示，市府長期關注烏日地區農業、交通、農村社區樂齡長者長期照顧等層面發展，透過烏日米食文化與端午傳統節慶結合，期待地區農特產品行銷各地，增加農民收益。

農業局表示，烏日區是台中市重要稻米生產區之一，近年來烏日區農會積極推動「烏農有禮」品牌經營及地產地消觀念，透過推廣活動，除行銷烏農米、番茄、小黃瓜、洋香瓜等優質農特產品，也盼大家更認識農村文化。

結合端午傳統文化及節慶習俗，今日活動多元內容還有陸上龍舟競賽、包粽子競賽、米食料理品嚐、熱舞表演、「農情卡拉ok」、「粽粽來闖關」、端陽植物DIY等，並發放愛心粽關懷弱勢、回饋社區，四健會也帶領學生體驗食農教育。

此外，活動中也表揚20位績優農業推廣人員，感謝他們對農業推廣的付出。現場並設有花博吉祥物意象雕塑，為花博暖身，邀請民眾屆時一起來「聆聽花開的聲音」。

關鍵字烏日區農會粽子食農教育烏農米
畢業典禮歡慶　菲律賓姊妹校也同喜大安沙雕音樂季　迎端午

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