微妙轉折？民調：台灣民眾對大陸好感　首度多於反感

由游盈隆所主持的台灣民意基金會今(17)日公布台灣對十個國家或地區的好感度，其中在敏感的兩岸部分，首度出現台灣民眾對大陸的好感多於反感，呈現微妙的轉折。
民調的問題是：「整體來講，您對中華人民共和國這個國家的印象或感覺如何？好或不好？」結果發現：8%非常好，40.8%還算好，23.9%不怎麼好，20%非常不好，2.5%沒什麼特別感覺，4.9%不知道。
換言之，在年滿二十歲以上的台灣成年人中，有四成九的人對中國大陸基本上有好感，但有四成四有反感，同時有兩成的人對中國大陸為強烈反感。與去年相比，可以發現台灣人對大陸的感覺有了一些轉變，好感方面增加了4.4個百分點，反感方面降低了3.5個百分點，而且對大陸有好感的人，首度多於反感的人，這是一個歷史性的轉變，雖然只是4.9個百分點，這些轉變究竟透露了什麼微妙的訊息？值得推敲。
2018 台灣人對中國大陸的印象與感覺出現戲劇性轉變，特別是在 25-54 歲青壯年族群，或是大學及以上教育程度的公民中，都有過半數的人對大陸有好感。游盈隆認為，這是一個非同尋常的演變，這是某種「斯德哥爾摩症候群」？還是「大國崛起效應」？或是台灣持續相對弱化的後遺症？這究竟只是一時的、短期的現象？還是一個進行中的長期現象？對未來兩岸關係的走向會發生什麼影響？值得政府與社會思考與面對。
至於在十個國家或地區的好感排行榜方面，台灣人最喜歡的國家或地區，依序是新加坡（88.2%）、第二日本(84.6%)、第三加拿大（82.3%)、第四歐盟各國（74.8%)、第五美國(70.6%)、第六南韓(58.4%)，第七俄羅斯（48.9%），第八中國大陸（48.8），第九菲律賓（37.1%），第十北韓(19.3%)。
其次，根據反感排行榜，台灣人最不喜歡的國家或地區，依序是北韓(70.9%)，第二是菲律賓（52.9%），第三是中國（43.9%），再來是南韓（33.8%)、俄羅斯（29.7%)、美國（23.6%）、歐盟各國（12.1%）、日本（11%）、新加坡（5.4%）、加拿大（4.2%）。
第三、根據「淨好感」排行榜，台灣人最喜歡的國家或地區，仍然是新加坡（82.8%）、其次是加拿大（78.1%)、第三是日本（73.6%)、第四歐盟（62.7%）、第五是美國(47%)，以下依序是南韓（24.6%）、俄羅斯（19.2%）、中國大陸（4.9%）、菲律賓（-15.8%）、北韓（-51.6%）。
這份民調的訪問期間是2018年6月11-12兩天，對象以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1073人，抽樣誤差在95%信心水準下，正負2.99個百分點。