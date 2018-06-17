微妙轉折？民調：台灣民眾對大陸好感　首度多於反感

由游盈隆所主持的台灣民意基金會今(17)日公布台灣對十個國家或地區的好感度，其中在敏感的兩岸部分，首度出現台灣民眾對大陸的好感多於反感，呈現微妙的轉折。

民調的問題是：「整體來講，您對中華人民共和國這個國家的印象或感覺如何？好或不好？」結果發現：8%非常好，40.8%還算好，23.9%不怎麼好，20%非常不好，2.5%沒什麼特別感覺，4.9%不知道。

換言之，在年滿二十歲以上的台灣成年人中，有四成九的人對中國大陸基本上有好感，但有四成四有反感，同時有兩成的人對中國大陸為強烈反感。與去年相比，可以發現台灣人對大陸的感覺有了一些轉變，好感方面增加了4.4個百分點，反感方面降低了3.5個百分點，而且對大陸有好感的人，首度多於反感的人，這是一個歷史性的轉變，雖然只是4.9個百分點，這些轉變究竟透露了什麼微妙的訊息？值得推敲。