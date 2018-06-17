NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈她這舉動超沒品！網友竟全原諒她蔡依林裸背回眸裝酷　G奶藏不住凱擘大寬頻500M只要$799
政治

微妙轉折？民調：台灣民眾對大陸好感　首度多於反感

記者陳弘志／台北報導2018/06/17 12:08
▲兩岸領導人習近平、蔡英文。（合成圖／NOWnews）
▲兩岸領導人習近平、蔡英文。（合成圖／NOWnews）

由游盈隆所主持的台灣民意基金會今(17)日公布台灣對十個國家或地區的好感度，其中在敏感的兩岸部分，首度出現台灣民眾對大陸的好感多於反感，呈現微妙的轉折。

民調的問題是：「整體來講，您對中華人民共和國這個國家的印象或感覺如何？好或不好？」結果發現：8%非常好，40.8%還算好，23.9%不怎麼好，20%非常不好，2.5%沒什麼特別感覺，4.9%不知道。

換言之，在年滿二十歲以上的台灣成年人中，有四成九的人對中國大陸基本上有好感，但有四成四有反感，同時有兩成的人對中國大陸為強烈反感。與去年相比，可以發現台灣人對大陸的感覺有了一些轉變，好感方面增加了4.4個百分點，反感方面降低了3.5個百分點，而且對大陸有好感的人，首度多於反感的人，這是一個歷史性的轉變，雖然只是4.9個百分點，這些轉變究竟透露了什麼微妙的訊息？值得推敲。

2018 台灣人對中國大陸的印象與感覺出現戲劇性轉變，特別是在 25-54 歲青壯年族群，或是大學及以上教育程度的公民中，都有過半數的人對大陸有好感。游盈隆認為，這是一個非同尋常的演變，這是某種「斯德哥爾摩症候群」？還是「大國崛起效應」？或是台灣持續相對弱化的後遺症？這究竟只是一時的、短期的現象？還是一個進行中的長期現象？對未來兩岸關係的走向會發生什麼影響？值得政府與社會思考與面對。

至於在十個國家或地區的好感排行榜方面，台灣人最喜歡的國家或地區，依序是新加坡（88.2%）、第二日本(84.6%)、第三加拿大（82.3%)、第四歐盟各國（74.8%)、第五美國(70.6%)、第六南韓(58.4%)，第七俄羅斯（48.9%），第八中國大陸（48.8），第九菲律賓（37.1%），第十北韓(19.3%)。

其次，根據反感排行榜，台灣人最不喜歡的國家或地區，依序是北韓(70.9%)，第二是菲律賓（52.9%），第三是中國（43.9%），再來是南韓（33.8%)、俄羅斯（29.7%)、美國（23.6%）、歐盟各國（12.1%）、日本（11%）、新加坡（5.4%）、加拿大（4.2%）。

第三、根據「淨好感」排行榜，台灣人最喜歡的國家或地區，仍然是新加坡（82.8%）、其次是加拿大（78.1%)、第三是日本（73.6%)、第四歐盟（62.7%）、第五是美國(47%)，以下依序是南韓（24.6%）、俄羅斯（19.2%）、中國大陸（4.9%）、菲律賓（-15.8%）、北韓（-51.6%）。

這份民調的訪問期間是2018年6月11-12兩天，對象以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1073人，抽樣誤差在95%信心水準下，正負2.99個百分點。

關鍵字兩岸台灣好感度最喜愛國家
柯文哲時代？民調：中性者多於藍綠

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan