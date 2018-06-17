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擱淺油輪餘油抽除作業　抽出約100公秉輕柴油

記者黃守作／高雄報導2018/06/17 16:55
▲擱淺在高雄海岸的巴拿馬籍興利號(SHINE LUCK)油輪已完成餘油抽除作業。(圖／記者黃守作攝，2018.06.17)
▲擱淺在高雄海岸的巴拿馬籍興利號(SHINE LUCK)油輪已完成餘油抽除作業。(圖／記者黃守作攝，2018.06.17)

交通部航港局核准擱淺在高雄市小港區鳳鼻頭漁港北堤的巴拿馬籍興利號(SHINE LUCK)油輪的抽油計畫，並由亞洲海力海事公司連夜抽油，於今(17)日清晨6點完成餘油抽除作業，共抽出約100公秉輕柴油，另1艘擱淺在林園區中坑門出水口的斐濟籍勝利19號(Winner 19)油輪，目前並無漏油情形，而抽油機器設備已安排妥當，如果海象許可，應可隨時完成抽油作業。

交通部航港局南部航務中心16日下午召開2艘擱淺油輪第2次應變會議，邀集船東代表、海事工程業者、船務代理、海洋委員會海巡署、海洋保育署及高雄市政府等單位共同審查抽油計畫及船體移除會議，原則同意業者所提抽油計畫，並由亞洲海力海事公司進行抽油作業。

在亞洲海力海事公司連夜抽油，於今17日清晨6點完成餘油抽除作業，共抽出約100公秉輕柴油。


▲交通部航港局局長謝謂君(左2)會同海洋委員會海洋保育署署長黃向文(左3)、高雄市政府海洋局局長林英斌(右1)及海巡署等相關單位人員，視察擱淺油輪餘油抽除作業的情形。(圖／記者黃守作攝，2018.06.17)

交通部航港局局長謝謂君，在該局南部航務中心主任余建勳陪同，會同行政院海洋委員會海洋保育署署長黃向文、高雄市政府海洋局局長林英斌及海巡署等相關單位人員，到擱淺油輪視察餘油抽除作業的情形。
 

關鍵字高雄
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