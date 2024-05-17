朝野大亂鬥全記錄！黃國昌遭甩巴掌　謝龍介戰神魂上身扭打鍾佳濱

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議場大門7點準時開啟，但在6點43分，民進黨立委洪申翰、鍾佳濱、沈發惠就到議場門口，與輪值的國民黨立委爆發嚴重肢體衝突，洪申翰以一己之力跟3名國民黨立委張智倫、林德福、謝龍介、陳永康抗衡。國民黨立委洪孟楷高聲吶喊「民進黨耍流氓，民進黨暴力黨、民進黨去排隊啦！」並大呼「一、二、殺」，要大家一起對抗綠委，女性藍委尖叫聲從未斷過。
7點議場大門一開，民進黨立委搶進，但遭國民黨立委阻擋，藍綠先爆發一波衝突。鍾佳濱與國民黨立委謝龍介扭打，從議場內扭打到議場外地面，謝龍介眼鏡還噴飛，但仍霸氣嗆，「這裡是我管的。」
被國民黨團總召傅崐萁封為金門坦克的陳玉珍，今有備而來，身穿黃金戰袍跟跆拳道防護內襯衣，頭戴鋼盔、手戴著手套，「全副武裝」應戰。他與民進黨立委王世堅互罵，不過兩人並未出手。
其他立委則兵分多路，一部分搶登記，一部分搶佔主席台。民眾黨立院黨團總召柯建銘登記時，黃國昌不斷罵，「可以這樣插隊喔？」一旁的郭國文把黃國昌架開，但因黃國昌仍不斷怒吼，郭國文忍不住甩手碰黃國昌臉頰，黃國昌改罵，「為什麼先動手？你打人喔！」但黃國昌隨後就離開，衝突未再擴大。
至於議場內，國民黨因有人數優勢，加上搶得先機，順利佔住主席台。民進黨立委在台下叫罵，但也無力再反攻。朝野劍拔弩張氣氛中，國民黨立委徐巧芯拿出直笛吹奏，緩和了一下緊張的氣氛。