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印尼開齋文化節　陳其邁：讓高雄成為穆斯林最友善城市

記者郭俊暉／高雄報導2018/06/17 17:22
▲陳其邁強調，高雄是多元友善的城市，不僅要照顧穆斯林朋友，也要推廣在台第二代新住民的母語教學，讓更多新住民下一代有機會在台灣發揮所長。（圖／陳其邁競選辦公室提供 , 2018.06.17）
▲陳其邁強調，高雄是多元友善的城市，不僅要照顧穆斯林朋友，也要推廣在台第二代新住民的母語教學，讓更多新住民下一代有機會在台灣發揮所長。（圖／陳其邁競選辦公室提供 , 2018.06.17）

穆斯林慶祝一年一度齋戒月結束，民進黨高雄市長參選人、立委陳其邁今(17)日出席高雄市政府舉辦印尼開齋文化節活動，與來自印尼等各國的穆斯林朋友齊聚慶祝，當陳其邁對穆斯林朋友說「apa kabar？」（印尼語「您好嗎？」）時，獲得現場穆斯林朋友熱烈掌聲與歡呼。


▲陳其邁表示，穆斯林朋友能夠在高雄有安頓的好生活，高雄清真寺的陳永武教長以及沙國強總幹事功不可沒。（圖／陳其邁競選辦公室提供 , 2018.06.17）

陳其邁致詞時表示，有非常多穆斯林朋友，在台灣付出、打拚，甚至成家立業、落地生根。高雄目前有五萬多名移工朋友，其中約有兩萬兩千多名是來自印尼，大部分是穆斯林。不只參與非常多高雄的經濟建設，也帶來多采多姿的文化，讓台灣呈現更豐富的樣貌。


▲高雄市政府舉辦印尼開齋文化節活動，與來自印尼等各國的穆斯林朋友齊聚慶祝。（圖／陳其邁競選辦公室提供 , 2018.06.17）

陳其邁強調，高雄是多元友善的城市，不僅要照顧穆斯林朋友，也要推廣在台第二代新住民的母語教學，讓更多新住民下一代有機會在台灣發揮所長。未來將透過勞工、文化兩大方向，包括勞工服務、教育系統、清真認證等，讓在台的穆斯林朋友們，能夠將高雄也當成自己的家，保障移工朋友的權益。

陳其邁表示，在伊斯蘭的文化中，開齋節是非常重要的日子。經過了齋戒月（Ramadan）對自己的磨練，更加讚頌真主引導所有穆斯林的恩德。穆斯林朋友能夠在高雄有安頓的好生活，高雄清真寺的陳永武教長以及沙國強總幹事功不可沒。

陳其邁說：「高雄清真寺是穆斯林朋友永遠的家，高雄也是廣大穆斯林朋友的家。」期許高雄成為穆斯林朋友最友善城市。

關鍵字印尼開齋文化節陳其邁穆斯林清真寺
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