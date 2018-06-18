NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈盲父沒錢欲輕生　幼子報警救一命原諒郭宗坤　柯以柔變臉丟台語7字凱擘大寬頻500M只要$799
地方

大葉大學造藝系裝置藝術課程成果展　創意無限

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/18 18:22
▲大葉大學造藝系二年級學生陳靜萱（右）與同學用噴漆畫下「烏托邦」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.18）
▲大葉大學造藝系二年級學生陳靜萱（右）與同學用噴漆畫下「烏托邦」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.18）

大葉大學造形藝術學系宋周妍老師「裝置藝術」課程即日起在圖書館舉辦「無限Infinite」成果展，展出二年級學生為圖書館空間設計的11件裝置藝術作品。這次的創作主題名為「無限Infinite」，無限是無止境的突破，也是沒有任何限制，學生們的創意也是無限的，有的作品傳達無限的生命，有的作品是無限的可能，也有作品展現無限的夢想，展覽作品散佈在圖書館各個角落，歡迎大家到圖書館發現驚喜。


▲大葉大學造藝系大二生張哲維(左)、王子齊(右)結合舊書與植物的裝置藝術「永續」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.18）

「裝置藝術」授課老師、韓國籍的宋周妍表示，裝置藝術不是隨心所欲的創作，而是要跟空間配合，設計時也要考慮跟觀眾的互動性，因此課程特別與圖書館合作，讓學生觀察圖書館場域特色，尋找自己想要展出的地點，再針對選的地點量身打造裝置藝術，從實做中體驗如何設計裝置藝術。


▲大葉大學造藝系宋周妍老師(前排左三)帶領學生在圖書館舉辦裝置藝術課程成果展。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.18）　　

圖書館入口處是造藝系大二生張哲維、王子齊結合舊書與植物的裝置藝術「永續」，張哲維指出，書本、紙張都是大自然的樹木做成紙漿後製成的，一棵樹生長需要很長的時間，但是把紙或書回收，卻只是一瞬間，他們蒐集要回收的書本，在上面種上植物，希望透過這個作品提醒大家珍惜自然資源。


▲大葉大學造藝系香港學生岑芷恩用花代表生命的延續。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.18）

造藝系二年級學生陳靜萱、危天俞用噴漆在胚布上作畫，完成了「烏托邦」，掛在圖書館3樓的牆壁。陳靜萱認為，資本主義社會充滿生產與消費，人類最原始的本能好像也慢慢消失，她希望透過烏托邦這幅畫作，表現自己的精神，希望大家對身處的一切都能懷抱愛。

圖書館草地有香港學生岑芷恩、沈桂燊設計的裝置藝術「生命花」，岑芷恩說，隨時隨地都有生命在誕生或逝去，生命不斷地循環，他們用花來代表生命，不同種類、不同顏色的花朵，就像不同國家、不同膚色的人，生命不分高低，不停地在世界延續下去。


▲大葉大學造藝系學生發揮創意，反轉空間角落陰暗的印象。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.18）

圖書館樓梯則是王孟琪、卓均叡、謝正順的作品「小角落」，王孟琪強調，他們想反轉空間角落的既定印象，因此用書牆疊出人形拱門，並在書與書之間夾了紙條，營造互動性說，讓角落空間不再是陰暗孤獨的感覺。

關鍵字反轉空間裝置藝術烏托邦生命花大葉大學
王功風力發電區　成為IG熱點嘉義龍舟賽因雨停賽　成績稍晚公佈

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan