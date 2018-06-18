大葉大學造藝系裝置藝術課程成果展　創意無限

大葉大學造形藝術學系宋周妍老師「裝置藝術」課程即日起在圖書館舉辦「無限Infinite」成果展，展出二年級學生為圖書館空間設計的11件裝置藝術作品。這次的創作主題名為「無限Infinite」，無限是無止境的突破，也是沒有任何限制，學生們的創意也是無限的，有的作品傳達無限的生命，有的作品是無限的可能，也有作品展現無限的夢想，展覽作品散佈在圖書館各個角落，歡迎大家到圖書館發現驚喜。



▲大葉大學造藝系大二生張哲維(左)、王子齊(右)結合舊書與植物的裝置藝術「永續」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.18）

「裝置藝術」授課老師、韓國籍的宋周妍表示，裝置藝術不是隨心所欲的創作，而是要跟空間配合，設計時也要考慮跟觀眾的互動性，因此課程特別與圖書館合作，讓學生觀察圖書館場域特色，尋找自己想要展出的地點，再針對選的地點量身打造裝置藝術，從實做中體驗如何設計裝置藝術。



▲大葉大學造藝系宋周妍老師(前排左三)帶領學生在圖書館舉辦裝置藝術課程成果展。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.18）

圖書館入口處是造藝系大二生張哲維、王子齊結合舊書與植物的裝置藝術「永續」，張哲維指出，書本、紙張都是大自然的樹木做成紙漿後製成的，一棵樹生長需要很長的時間，但是把紙或書回收，卻只是一瞬間，他們蒐集要回收的書本，在上面種上植物，希望透過這個作品提醒大家珍惜自然資源。



▲大葉大學造藝系香港學生岑芷恩用花代表生命的延續。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.18）

造藝系二年級學生陳靜萱、危天俞用噴漆在胚布上作畫，完成了「烏托邦」，掛在圖書館3樓的牆壁。陳靜萱認為，資本主義社會充滿生產與消費，人類最原始的本能好像也慢慢消失，她希望透過烏托邦這幅畫作，表現自己的精神，希望大家對身處的一切都能懷抱愛。

圖書館草地有香港學生岑芷恩、沈桂燊設計的裝置藝術「生命花」，岑芷恩說，隨時隨地都有生命在誕生或逝去，生命不斷地循環，他們用花來代表生命，不同種類、不同顏色的花朵，就像不同國家、不同膚色的人，生命不分高低，不停地在世界延續下去。



▲大葉大學造藝系學生發揮創意，反轉空間角落陰暗的印象。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.18）

圖書館樓梯則是王孟琪、卓均叡、謝正順的作品「小角落」，王孟琪強調，他們想反轉空間角落的既定印象，因此用書牆疊出人形拱門，並在書與書之間夾了紙條，營造互動性說，讓角落空間不再是陰暗孤獨的感覺。